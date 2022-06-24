İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir

İSMAİLAĞA CEMAAT LİDERİ HASAN KILIÇ OLDU

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesinde yeni İsmailağa liderinin kim olduğu açıklandı. Ahmet Osmanoğlu'nun açıklama şu şekilde:

Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersimi Nuri Efendi vermişti.

ON BİNLER FATİH CAMİ'NE AKIN ETTİ

Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti. Balat, Yenikapı, Eminönü ve birçok Fatih mahalesinde trafik kitlendi. Yollar trafiğe kapatıldı. Ustaosmanoğlu cenazesi Fatih Cami'nde kılındı ve son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu, Sakızağacı Şehitliği'nde hocası Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedildi.