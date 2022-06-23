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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müritleri evine akın etti

93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan cemaat üyeleri Beykoz'daki evine akın etti.

Haberde İnsan 23.06.2022, 12:05
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müritleri evine akın etti

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. 

MÜRİTLERİ EVİNE AKIN ETTİ

Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan cemaat üyeleri, Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Taziye için evin önünde kalabalık oluştu. Polis ekipleri taziye evine çıkan sokaklarda önlem aldı.

#Mahmut Ustaosmanoğlu
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