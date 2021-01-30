İsmail Saymaz kimdir?

İsmail Saymaz ilkokul ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. Lise yıllarında ülkücü bir düşünce yapısına sahip oldu, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi gösterdi.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize’de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde çalışan Saymaz 17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet’teki işinden ayrıldığını duyurdu. Mayıs 2020’de Halk TV’ye transfer oldu ve Neyse O adlı programda yer aldı.