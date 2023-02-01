İşletmesinin maskotu kayıp keçisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı

Antalya’da yaşayan Ömer Çetinkaya işletmesinin maskotu, kayıp keçisine saatler sonra dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki bir kafede kavuşunca büyük mutluluk yaşadı. Çetinkaya, sarılıp öptüğü keçisini ATV’siyle kucağına alıp işletmesine götürdü.

Atatürk Kültür Merkezi’nde işletmesi bulunan Ömer Çetinkaya’nın 2 yıldır beslediği ve kafenin maskotu haline gelen evcil keçisi biranda gözlerden kayboldu. Keçisini göremeyen Çetinkaya, parkın her tarafında arama yapmasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Çetinkaya, polise başvuru yapacağı esnada sosyal medyada, keçisinin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki bir kafenin çalışanları tarafından yakalandığını ve sahibinin gelip alması gerektiğini içeren mesajı gördü. Sevinçle kafeye giden Çetinkaya, keçisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı. Bir süre keçisine seven ve işyeri sahibi ve çalışanlarına teşekkür eden Çetinkaya, ATV’sinde kucağına aldığı keçisini işletmesine götürdü.

"Sevince boğuldu"

Ömer Çetinkaya, 2 yıldır keçinin kendileri ile yaşadığını belirterek, “ İşletmemizi ilgi odağı, aileler ve çocuklar bunun için geliyor kafeye. Ama biranda kayboldu, uzun süre etrafta aradık bulamadık. Allah razı olsun bu kafe çalışanları yakalayıp keçimin videosunu sosyal medyada atmışlar. Oradan haberimiz oldu. Ama uzun süre her yeri aradık bakmadığımız yer kalmadı. 780 dönüm parkı defalarca turladık. İnsanın girmeyeceği yerde aradık. İşletmemizin önünde gezerdi ama nasıl kaçtı bilmiyorum. Maddi değeri yok ama bizim için manevi değeri çok büyük. Bulamadığımız için içim içimi yiyordu. Bulamasaydık polis merkezine gidecektik. Şu an kavuştuk çok mutluyuz” dedi.

"Misafirimiz oldu"

İşletmede masaların arasında gezen bir keçi fark ettiklerini belirten Zafer Şahin, “Bakımlı olduğu için sahibinin olduğunu düşündük. Sahibine ulaşmak için ipinden bağladık. Sahibini bulmak için sosyal medyada paylaşım yaptık. Birkaç saat sonra sahibi geldi. Birkaç saatliğine misafirimiz oldu" diye konuştu.