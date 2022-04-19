İslamı seçen Koreli pop yıldızı umreye gitti!

2004 yılında kurulan Güney Koreli rock grubu TRAX'in üyelerinden olan genç müzisyen Jay Kim, Müslüman olduktan sonra adını Daud Kim olarak değiştirmişti.



''NİHAYET MEKKE'YE GELDİM''

2019 yılında Müslüman olduğunu açıklayan K-pop yıldızı Daud Kim, Umre'ye gitti. Umre'den fotoğraflarını "Nihayet Mekke'ye geldim" notuyla Instagram hesabından paylaşan ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı.

Müslüman olduktan sonra YouTube videolarıyla öne çıkmaya başlayan şarkıcı Daud Kim ihrama girmiş bir şekilde Kabe'nin önünde çekilmiş fotoğrafını, "Nihayet Mekke'ye geldim. En şanslı kişi benim çünkü Allahü Teala beni seçti ve beni buraya getirdi. Bu fırsat için minnettarım. Allah'a şükürler olsun, dünyanın en kutsal şehrine gelme şansını verdiğin için teşekkür ederim. Bütün Müslümanlar için dua ettim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Dualarımızı kabul etsin" notuyla paylaştı. (superhaber.tv)