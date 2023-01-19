"İŞKUR Kazım" milletvekilliği yolunda

İzmir’de yaşayan 35 yaşındaki Kazım Yevimli, binlerce iş arayanı kendi çabalarıyla çeşitli işlere yerleştirdi. İşe ihtiyacı olanların özgeçmişlerini alarak uygun işlere yönlendiren, çevresinde “İŞKUR Kazım” olarak anılan Yevimli, milletvekili aday adaylığı için de kolları sıvadı.

İzmir’de bir ilçe belediyesinde güvenlik görevlisi görevini yürütürken, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve dernek üyelikleri nedeniyle sık sık saha çalışmalarına katılan 35 yaşındaki Kazım Yevimli, 9 yıl önce tek kişilik istihdam hareketi başlattı. İş arayanların özgeçmişlerini alarak uygun işlere yönlendiren ve binlerce kişinin çalışma hayatına girmesini sağlayan Yevimli, çevresinde "İŞKUR Kazım" olarak anılıyor. İstihdam hareketini ticari amaçlı değil tamamen gönüllü yaptığını belirten Yevimli, şimdi de milletvekili adayı olmak için çalışmalarına başladı.

"9 yılda yaklaşık 10 bin kişi işe girdi"

Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdiğini, yaşadığı sıkıntıları kimsenin yaşamaması için çalıştığını söyleyen Yevimli, "9 yıl önce bir istihdam hareketi başlattım. İşverenle işçi arasında bir bağ kurmak istedim. Mensubu olduğum partinin çalışmaları, dernek ve sivil toplum kuruluşları üyeliklerim nedeniyle zaten insanlarla her zaman iç içeydim. Dolayısıyla nerede kimin işe ihtiyacı var biliyordum. Doğru kişiyi doğru işe yönlendirme işi 5-10 kişiyle başladı. Bana özgeçmişlerini yollayan kişileri önce kategoriler halinde ayırdım, kim hangi işe uygunsa onun özgeçmişini işverene götürdüm. Bu sayede 9 yılda yaklaşık 10 bin kişi işe girdi. Böylelikle büyük bir aile olduk. Bu işe tek başıma başladım ama zamanla bana bu konuda destek veren insanlarla birlikte bir ekip haline geldik. İşe kazandırdığımız insanlar da zaman zaman bize destek oluyor. Böylelikle başka insanların işe girmelerine vesile olduk" dedi.

"Türkiye geneline yaymak istiyorum"

Gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Yevimli, "Bu işi yaparken bir kuruş bile kendime almadım. Akşam başımı yastığa huzurlu bir şekilde koymak en büyük kazancım. Unutamadığım çok anı var. Bir gün maddi anlamda kötü durumda olan, anne ve babasını kaydetmiş birini işe yönlendirdik. Kendisi işe girdi, durumunu düzeltti ve aynı işyerindeki bir kadınla evlendiğini, çocuk beklediklerini öğrendim. Bundan daha güzel bir servet, mutluluk yok. Ne kadar doğru bir iş yaptığımı daha iyi anladım. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili aday adayı olacağım ve bu istihdam hareketini Türkiye geneline yaymak istiyorum. Benim parlamentoya girmemi saha da istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına girdiğim zaman gençlere her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim. İnsanlar bana ‘Bu işten kazancın yok, emeğin boşa gidiyor’ diyordu ama bunu dikkate almadım ve istihdam hareketine devam ettim. Çevremde bana ‘İŞKUR Kazım’ diyorlardı. Şimdi milletvekilliği aday adaylığı sürecine girdiğim için ‘Vekilim’ demeye başladılar" diye konuştu.