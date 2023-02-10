İskilip halkı depremzede kardeşleri için seferber oldu

İskilip Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüyerek devam ediyor. İlçe halkının omuz omuza vererek yüklediği tırlar dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine uğurlanıyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, deprem haberini alır almaz belediyemize ait iş makineleri ile 12 personelimizi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderdik. Daha sonra da hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere 3 teknik personelimiz bölgeye gitti. Başlattığımız yardım kampanyası devam ediyor. Vatandaşlarımız ihtiyaç malzemelerini İtfaiye Müdürlüğümüze ulaştırıyorlar. Bizde bu malzemeleri AFAD tarafından belirtilen noktalara ulaştırılmak üzere bölgeye gönderiyoruz" dedi.

Maaşlarının bir kısmını depremzedeler için bağışlayan muhtarlarda teşekkür eden Başkan Sülük, "İlçe halkının göndermek için birbiriyle yarıştığı yardım malzemeleri İtfaiye Müdürlüğümüzde toplanarak paketleniyor. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafet, polar, çocuk kıyafeti, çocuk bezi, mama, ısıtıcı ve hijyen malzemesi gibi yardım malzemeleri araçlara yüklendi. Bugüne kadar toplanan 3 tır yardım malzemesi ile 1 kamyonet suyu Kaymakamlık ve Belediye olarak AFAD koordinesinde deprem bölgesine sevk ettik. Vatandaşlarımız depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak için çok yoğun ilgi gösteriyor. İskilip’imiz 7’den 70’e bu büyük afette tek yürek olup deprem bölgesine destek olmak için canla başla çalışıyor. Toplanan yardım malzemelerini öncelik sırasına göre afet bölgesine göndermeye devam ediyoruz. Katkı veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah depremin yaralarını hep birlikte saracağız" şeklinde konuştu.