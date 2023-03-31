İskenderun’da denizin taştığı bölgelerde çalışma başlatıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle kuvvetli rüzgar sahilde büyük zarara yol açtı. Bir kafe ve bir çay bahçesinin zarar gördüğü sahil kıyısında deniz suyunun ilerlememesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden 11 il etkilenirken, en fazla hasar gören illerden biri Hatay oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde de birçok bina yıkılırken, depremler sonrası denizin taşması ile sıkıntı yaşandı. En son kuvvetli rüzgarda denizin taşması ile bir kafe ve çay bahçesi sular içinde kaldı.

Denizin ilerlemesinin durdurulması için depremde denize gömülen dalga kıran görevi gören kayalar denizden çıkarılarak, denizin önüne set oluşturuldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden destek için Hatay’a gelen ekipler ise, Atatürk Bulvarı’nda vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Deniz taşkınları nedeni ile sahildeki mobil banka şubelerine ulaşmak isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Kahramanmaraş’tan İskenderun’a gelen Cuma Güngör, Kahramanmaraş’a göre İskenderun’da hiçbir şey olmadığını belirterek, İskenderun’da zararın daha az olduğunu söyledi.