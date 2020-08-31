banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

İşitme engelli babasının tek isteğini kına gecesinde gerçekleştirdi

İŞİTME ENGELLİ BİR ANNE VE BABANIN KIZI OLAN İŞARET DİLİ ÖĞRETMENİ VE TERCÜMAN ZEYNEP DEMİRTAŞ TUNÇER, DÜĞÜN ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KINA GECESİNİN AÇILIŞINI BABASIYLA İŞARET DİLİYLE HAZIRLANAN ŞARKI EŞLİĞİNDE YAPTIĞI DANSLA GERÇEKLEŞTİRDİ. BABASININ KENDİSİNDEN TEK İSTEĞİ OLAN SÜRPRİZ DANSLA HEM BABA KIZ HEM DE DAVETLİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.

Haberde İnsan 31.08.2020, 10:28
2
İşitme engelli babasının tek isteğini kına gecesinde gerçekleştirdi

İşitme engelli bir anne ve babanın kızı olan İşaret Dili Öğretmeni ve Tercüman Zeynep Demirtaş Tunçer, düğün öncesi gerçekleştirilen kına gecesinin açılışını babasıyla işaret diliyle hazırlanan şarkı eşliğinde yaptığı dansla gerçekleştirdi. Babasının kendisinden tek isteği olan sürpriz dansla hem baba kız hem de davetliler duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa’da yaşayan ve 3 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası işitme engelli olan 66 yaşındaki Yunus Demirtaş ve doğuştan işitme engelli olan 57 yaşındaki işitme engelli Ayşe Demirtaş’ın kızları olan İşaret Dili Öğretmeni ve Tercüman Zeynep Demirtaş Tunçer hayatını birleştirme kararı aldığı Nadir Tunçer ile geçtiğimiz hafta Canuyar Sera Park’ta gerçekleştirilen kına gecesinde babasının kendisinden tek isteğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Kızının en mutlu gününde kendisiyle dans etme isteğini kızı Zeynep’e ileten baba Yunus Demirtaş hem hayatının en mutlu gününü hem de duygu dolu anlar yaşadı. Babası için işaret diliyle şarkının videosunu hazırlayan Zeynep Demirtaş Tunçer müstakbel eşiyle birlikte girdiği salonda ilk dansı babasıyla gerçekleştirdi. Çalan şarkının kızı tarafından sinevizyonda işaret diliyle anlatmasıyla dans eden baba kız salondaki davetlilere de duygu dolu anlar yaşattı. Düğünden bir hafta sonra düğünün gerçekleştiği mekanda yeniden bir araya gelen baba kız yaşadıkları o geceyi anlattı.

Ailesinin yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturabilmek için İşaret Dili Öğretmeni ve Tercümanlık mesleğine yöneldiğini kaydeden Zeynep Demirtaş Tunçer, “Babam iki kardeş. Babam sonradan işitme engelli oldu. Babam 3 yaşında geçirdiği menenjit rahatsızlığı nedeniyle işitme engelli oldu. Sol gözünde de görme kaybı var. Annemler de 6 kardeş 5 teyzem bir dayım var. Annemle birlikte 3 kardeş de işitme engelli. Diğerleri normal. İki teyzem ve annem işitme engelli. Okuma yazmaları yok ama çok tatlılar ve işitme diline vakıflar. Biz onların eli ayağıyız. Her şeyiyiz. Her kız gibi benim de düğün yapmak hayaliydi. Düğünü yaptık ama benim ailem biraz farklı olduğu için her kız babasıyla ilk dansı yapmak ister. Babam için farklı bir tasarım yaptım. Ferhat Göçer’in kızım şarkısını çevirdim ve kendisine sürpriz hazırladım. O beklenmeyen bir andı. Duygu dolu anlarımız oldu. Ağladık, gözyaşlarımızı ister istemez tutamadık. Salondaki misafirlerimizi de ağlattık. Bunu istemezdik ama bu bizim için unutulmaz bir andı. Ömürlük bir anı oldu” dedi.

Kızının aracılığıyla duygularını işaret diliyle anlatan baba Yunus Demirtaş ise şunları söyledi:

"Üzüldüm. Küçüklüğünden beri zorluklarla büyüttük. Bakmak büyütmek çok zordu. O yüzden dans ederken çok duygusallaştım.” Baba Demirtaş o anları anlatırken yine duygusallaşarak gözyaşlarını tutamadı.

Zeynep Demirtaş Tunçer ise sözlerini şöyle tamamladı:

“Hepimizin ne olacağı belli değil. 5 duyu organımızdan birinin yeteneğini kaybedebiliriz. Her şey Allah’ın elinde. Ne olacağımızı kimse bilemez. O yüzden insanların biraz daha sağduyulu olması gerekiyor.”

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25