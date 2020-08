İşitme engelli babasının tek isteğini kına gecesinde gerçekleştirdi

İşitme engelli bir anne ve babanın kızı olan İşaret Dili Öğretmeni ve Tercüman Zeynep Demirtaş Tunçer, düğün öncesi gerçekleştirilen kına gecesinin açılışını babasıyla işaret diliyle hazırlanan şarkı eşliğinde yaptığı dansla gerçekleştirdi. Babasının kendisinden tek isteği olan sürpriz dansla hem baba kız hem de davetliler duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa’da yaşayan ve 3 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası işitme engelli olan 66 yaşındaki Yunus Demirtaş ve doğuştan işitme engelli olan 57 yaşındaki işitme engelli Ayşe Demirtaş’ın kızları olan İşaret Dili Öğretmeni ve Tercüman Zeynep Demirtaş Tunçer hayatını birleştirme kararı aldığı Nadir Tunçer ile geçtiğimiz hafta Canuyar Sera Park’ta gerçekleştirilen kına gecesinde babasının kendisinden tek isteğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Kızının en mutlu gününde kendisiyle dans etme isteğini kızı Zeynep’e ileten baba Yunus Demirtaş hem hayatının en mutlu gününü hem de duygu dolu anlar yaşadı. Babası için işaret diliyle şarkının videosunu hazırlayan Zeynep Demirtaş Tunçer müstakbel eşiyle birlikte girdiği salonda ilk dansı babasıyla gerçekleştirdi. Çalan şarkının kızı tarafından sinevizyonda işaret diliyle anlatmasıyla dans eden baba kız salondaki davetlilere de duygu dolu anlar yaşattı. Düğünden bir hafta sonra düğünün gerçekleştiği mekanda yeniden bir araya gelen baba kız yaşadıkları o geceyi anlattı.

Ailesinin yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturabilmek için İşaret Dili Öğretmeni ve Tercümanlık mesleğine yöneldiğini kaydeden Zeynep Demirtaş Tunçer, “Babam iki kardeş. Babam sonradan işitme engelli oldu. Babam 3 yaşında geçirdiği menenjit rahatsızlığı nedeniyle işitme engelli oldu. Sol gözünde de görme kaybı var. Annemler de 6 kardeş 5 teyzem bir dayım var. Annemle birlikte 3 kardeş de işitme engelli. Diğerleri normal. İki teyzem ve annem işitme engelli. Okuma yazmaları yok ama çok tatlılar ve işitme diline vakıflar. Biz onların eli ayağıyız. Her şeyiyiz. Her kız gibi benim de düğün yapmak hayaliydi. Düğünü yaptık ama benim ailem biraz farklı olduğu için her kız babasıyla ilk dansı yapmak ister. Babam için farklı bir tasarım yaptım. Ferhat Göçer’in kızım şarkısını çevirdim ve kendisine sürpriz hazırladım. O beklenmeyen bir andı. Duygu dolu anlarımız oldu. Ağladık, gözyaşlarımızı ister istemez tutamadık. Salondaki misafirlerimizi de ağlattık. Bunu istemezdik ama bu bizim için unutulmaz bir andı. Ömürlük bir anı oldu” dedi.

Kızının aracılığıyla duygularını işaret diliyle anlatan baba Yunus Demirtaş ise şunları söyledi:

"Üzüldüm. Küçüklüğünden beri zorluklarla büyüttük. Bakmak büyütmek çok zordu. O yüzden dans ederken çok duygusallaştım.” Baba Demirtaş o anları anlatırken yine duygusallaşarak gözyaşlarını tutamadı.

Zeynep Demirtaş Tunçer ise sözlerini şöyle tamamladı:

“Hepimizin ne olacağı belli değil. 5 duyu organımızdan birinin yeteneğini kaybedebiliriz. Her şey Allah’ın elinde. Ne olacağımızı kimse bilemez. O yüzden insanların biraz daha sağduyulu olması gerekiyor.”