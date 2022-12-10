İşitme engelli anne ve baba ağlayan bebeklerini böyle duyuyor

Ağladığında bebeklerini duyamayan işitme engelli anne ve babaya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in hediye ettiği cihaz adeta kulak oldu.

Sivas’ta yaşayan işitme engelli Orhan ve Hatice Yiğit çifti, bebekleri dünyaya gelince büyük bir mutluluk yaşadı. Fakat işitme engelli anne ve baba bir yaşındaki bebekleri İkra’nın bir şeylere ihtiyaç duyduğunda ağlamasını duyamayınca hayatları oldukça zorlaştı. Bu durumdan haberdar olan Sivas Belediyesi ‘Bebekler ağlamasın projesini’ hayata geçirdi. Bu proje çerçevesinde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Başkan Danışmanı Recep Toparlı geçtiğimiz günlerde aileyi evinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Bilgin anne ve babanın hayatını kolaylaştıracak ‘Bebek sesi algılayıcısı’nı anne ve babaya hediye etti. Anne ve baba hediye edilen bu cihaz sayesinde bebekleri İkra’nın ağlamasını artık kolaylıkla algılayabiliyor. Bebek sesi algılayıcısını bebeğin yanına koyan anne ve baba cihazın diğer parçası olan telsizi ise yanında taşıyor. Bebek ağladığında devreye giren algılayıcı anne ve babanın yanında bulan telsizi titretiyor. Böylelikle anne ve baba bebeklerinin ağlamasından haberdar olabiliyor.

“Uyandığında haberim olmuyordu”

İşitme engelli anne Hatice Yiğit, bebekleri İkra’nın cihaz olmadan önce ağladığından haberdar olamadıklarını söyleyerek, “ Bir yaşındayken ateşli hastalık sonucu işitme engelli oldum. Yaşadığım zor problemler var. Ben doğum yaptıktan sonra Kayseri’ye gittim. Ailemin yanında iki ay kaldım. Annem yardımcı oldu ama tekrar Sivas’a döndüğümde bakmakta zorlandım. Uyandığında haberim olmuyordu. Cihazdan sonra kendimiz daha iyi hissettik. Çocuğumu uyuttuğum zaman ben mutfakta yemek yaparken cihaz titriyor benim haberim oluyor uyandığında gidip alıyorum. Büyük kızımı okula bırakıyorum. O zaman yalnız kalıyorum cihaza mecbur kalıyorum. Annem ve babam burada değiller yalnız olduğum için zorlanıyorum. Oldukça hayatımı kolaylaştırdı. Belediye Başkanı evimi ziyaret etti, onlara teşekkür ediyorum. Evime ziyarette bu cihazı hediye etti” dedi.

“Cihazın sayesinde çok rahatladık”

Baba Orhan Yiğit, bebek algılayıcısı sayesinde oldukça rahatladıklarını belirterek, “Çocuk doğduktan sonra zorlandık. Cihazın sayesinde çok rahatladık. Belediye başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer o olmasaydı biz çok zorlanacaktık. Belediye başkanımızın sürprizi oldu. Eşim yemek yaparken çocuk uyuyor. Ya da ben işe giderken çocuk yalnız kalıyor. Televizyon sesi açık olsa bile cihaz titriyor ama biz televizyonun sesini kapatıyoruz. Cihazın sesini algılayıp öyle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Epik ise ”Sivas Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in destekleriyle yeni bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde işitme engelli ailelerin engelli olmayan çocukları ağladığı zaman anne ve babanın işitme engelli olmaları sebebiyle çocuklarının ağlama sesini duyamıyorlar. Algılayabilseler bile geç kalıyorlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Belediye Başkanımızın desteğiyle işitme engelli ailelere sürekli destek veriyoruz. Bu proje ile birlikte bebekler ağlamasın sloganını ürettik. Bu cihazın faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu proje nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ve Başkan danışmamız Recep Toparlı hocamıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.