İşinden evine koşarak hazırlanan sporcu esnaf uluslararası yarışta üçüncü oldu

Bursalı esnaf her gün işinden evine koşup giderek hazırlandığı uluslararası yarışta üçüncü oldu.

Kapalı çarşıda esnaf olan Enver Koç, dükkanını kapattıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki evine her gün koşarak gidiyor. Bu sayede yılın belirli zamanlarında katıldığı yarışlara hazırlık yapıyor. Koç, Kıbrıs’ta düzenlenen Alayköy Uluslararası Maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü gelmeyi başardı. Madalyasını alıp Bursa’ya dönen Koç’u esnaf arkadaşları tebrik etti.

Uzun yıllardır koşu yaptığını ifade eden Enver Koç, "40 yaşından sonra spora başladım, maratonlara katılmaya başladım, çok sayıda madalyam var, her gün işimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gidiyorum. Bu sayede yarışlara katılıyorum. Kıbrıs’ta düzenlenen Uluslararası Alayköy maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü oldum. Çok mutluyum" dedi.