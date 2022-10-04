Zonguldak’ta çalışma hayatında stres yönetimini anlatan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Stres, Avrupa’da iş yükü kaybının en önemli nedeni. Uluslararası Çalışma Teşkilatı ve Dünya Sağlık Örgütü bu konuların çalışması konusunda sürekli projeler açmaktadır" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda "Çalışma Hayatında Stres Yönetimi" konulu panel düzenlendi. Panele Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri katıldı. Stres yönetimi, etkileri ve sonuçlarının yaşam kalitesine olan etkisini anlatan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kaygı düzeyinin yükselmesiyle stres düzeyinin de yükseldiğini ifade etti.

Stres olgusunun yaşamın her döneminde var olduğunu anlatan Işıkhan, "Yaşamın tüm noktalarında stres olgusuyla karşılaşıyoruz. Karşılaşmamamız şu anlama gelir. Ters giden bir şey var demektir. Bu yüzden stres olgusuyla yaşamımızın her döneminde daha ana rahmine düşmeden önce annenin yaşamış olduğu gerginliklerin üzüntü ve olumsuz psikolojik durumların bile bebek sağlığını etkilediğine yönelik bulgular da söz konusu. Yaşama adım attığımız andan itibaren ölünceye kadar öldükten sonraki süreci bilemiyoruz tabi orada da bile yaşamın stres faktörlerinin kaynaklarıyla mücadele etmek durumundayız. Kaygı düzeyiniz ne kadar yüksekse stres düzeyiniz de o kadar yükselir. Bu açıdan aynı zamanda stresle ilgili kurulan bu ilişki tükenmişlik gibi ayrı bir konferans konusu olabilecek gibi bir konuyla da ilişkilidir. Tükenmişlik stresin sonucunda ortaya çıkan bir durumdur" diye konuştu.

"Başa çıkılamadığı durumlarda meslek hastalığı niteliğine bürünüyor"

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın stres ve strese bağlı konuların çalışılmasına yönelik sıklıkla projeler yürüttüğünü ifade eden Işıkhan, "Özellikle profesyonellerin çalışma hayatında karşılaştıkları ve başa çıkamadıkları durumlarda meslek hastalığı niteliğine bürünmüştür. Bu ayrımlar bizim için çok önemli. Çünkü biz insanla çalışıyoruz. Biz vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için bu yapıları çok iyi hesaba katmamız gerekiyor. Tüm dünya için tüm örgütler için stres konusu iş stresi konusu önemli bir hale geliyor. Avrupa’da iş yükünün kaybının en önemli nedeni. Bizde de öyle işe gitmeyelim. Baş ağrısı mazereti ileri sürerek işe gitmeyen bir çok personel var. Stres nedeniyle işe gidemiyor. Ama bunun sonucunu ölçmüşler. Geçen gün medyada okumuştum. Depresyonun çalışma hayatına olan etkisi 400 milyon dolar. Ekonomik kayıp. Bu yüzden uluslararası çalışma teşkilatı, dünya sağlık örgütü bu konuların çalışılması konusunda sürekli projelerini açmakta. Çünkü bizim için önemli olan şey insanın çalıştığı işyerinde mutlu olması, başarılı ve üretken olması" dedi.