İşe giremeyen kadından ilginç tepki: "Sen kurayla mı başkan oldun"
Adana'nın Tufanbeyli ilçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, okullara alınacak işçilerin noter kurasıyla belirlenmesinin ardından işe girmesi için "Sen kurayla mı başkan oldun" diye sitem eden bir kadın ile yaptığı yazışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde milli eğitim müdürlüğü tarafından okullarda istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlisi personeli için İŞKUR bu yıl kura sistemi ile noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi.Kurada ismi çıkan vatandaşlar sevinirken ismi çıkmayanlar ise üzüldü.
Tufanbeyli'de kurada ismi çıkmayan bir kadının Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'ye yazdıkları sosyal medyada güldürdü.
Belediye Başkanı Remzi Ergü farklı bir bakış olduğunu belirterek vatandaşın tepkisini isim vermeden sosyal medya hesabından paylaştı. Noter huzurunda çekilen ve kurada kendi isminin çıkmadığını belirten vatandaş Başkan Ergü'ye, "Başkan beni niye almadın. Hep geçen sefer girenler girdi, oy bile vermediler" yazdı. Başkan Ergü de, "Liste noter kurasıyla belirlendi ablacığım. Benim müdahale etmem mümkün değil" diye cevap verdi. Bu yanıttan hoşnutsuz kalan kadın ise, “Noter ne biliyormuş ki? Hem sen kurayla mı başkan oldun. Görüşürüz bakalım zamanı gelince” diyerek sitemde bulundu.
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