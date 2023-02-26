İşçiler depremzedeler için mesaide

DÜZCE (İHA) – Düzce, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için tek yürek oldu. Kentte kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde üretilen konteynerler, afet bölgelerine gönderilmeye başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından afetzedeler için konteyner üretimi devam ediyor. Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında konteyner üretiliyor. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi, Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Çilimli ilçesinde bulunan fabrikalarda konteynerler üretiliyor. Günde 30 konteynerin üretildiği çalışma çerçevesinde üretim sayısı ilerleyen günlerde 50 ve 100’e çıkacak.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, toplam 10 bin konteynerin depremzedelere ulaştırılacağını belirterek, "Valimiz Cevdet Atay’ın talimatıyla İl Özel İdaresi ve ildeki sivil toplum kuruluşları ile kurumların katılımıyla depremzedeler için konteyner üretimi için kampanya başlattık. İlk etapta hedefimiz 10 bin konteynırı depremzedelere ulaştırmak. Şu ana kadar 30 konteyner ürettik ancak günlük üretimimizi 50 ve 100’e çıkartarak, en seri ve hızlı bir şekilde depremzedeleri konteynerler ile buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Hazırlanan konteynerler peyderpey tırlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.