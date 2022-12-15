İşaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

ı Kerim eğitimi alıyor. Özel eğitim alan öğretmenler, işitme engelli öğrencilere işaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğretiyor, din eğitimi veriyor.

Engelli vatandaşların ilgi, ihtiyaç, beklenti ve özelliklerini dikkate alarak Samsun İl Müftülüğü tarafından engellilere yönelik Kur’an-ı Kerim kursları açıldı. Ders materyalleri ise bu öğrencilere göre hazırlandı. Samsun’un 5 farklı ilçesinde açılan 6 kursta 31 işitme engelli, 12 de görme engelli öğrenci Kur’an-ı Kerim eğitim alıyor. Öğrencilerin çoğunluğu ise işaret diliyle Kur’an okuyabiliyor.

Kurslar hakkında bilgi veren Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Kur’an kurslarımız, bizim için yaygın din eğitim kurumlarının en önemlileri arasında yer almaktadır. Şüphesiz hem Kur’an kurslarında hem de camilerimizde vatandaşlarımızın bilgi, dini inanç ve ibadet noktalarında eğitimleri her insana günlük ve hayatı boyunca asgari düzeyde İslami ilimler noktasında bilinmesi gereken surelerin, duaların ezberlenmesi, Kur’an-ı Kerim’in okutulması ve alışkanlık kazandırılması son derece önemlidir. Bunların yanında yaygın din eğitimi olan Kur’an kurslarımızda gerek Kur’an-ı Kerim dersleri öğretilmesi ve aynı zamanda bunu alışkanlık haline getirip hayatı boyunca yaşam gayesi noktasında hayatımızın bir rehber olması amacıyla ezberlerinin yapılması, anlamlarının bilinmesi, ilmihal, akait, ahlak ve günlük hayatımızda lazım olan prensiplerin öğrenilmesi noktasında son derece önemlidir. Kur’an kurslarımızda muhatap kitlemizin en özellik olanlarından biri de engelli kardeşlerimizdir. Geçmişten günümüze imkânlar ölçüsünde engelli kardeşlerimiz camilerimizde sunulan din hizmeti ve Kur’an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetlerinden istifade etmektedirler. Engelli kardeşlerimizin ilgi, ihtiyaç, beklenti ve özelliklerini dikkate alarak verilecek eğitim faaliyetlerinin standartlarının geliştirilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından ders materyalleri hazırlanmış, bu alanda istihdam edilecek personelin eğitimlerine büyük önem verilerek eğitici eğitimleri, sertifika programları, hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İlimizde de farklı ilçelerimizde öğreticilerimiz bu alanda gerekli eğitimleri alarak engelli kardeşlerimize din eğitimi ve manevi destek hizmeti sunuyorlar. Biz de Samsun İl Müftülüğü olarak 5 ilçemizde 6 ayrı Kur’an kurslarımızda işitme ve görme engelli kardeşlerimize eğitimler vermekteyiz. Bunlardan 31 tanesi işitme engelliler, 12 tanesi de görme engelliler içindir. Bunların içinde üniversitemiz bünyesinde de eğitim öğretime devam eden kardeşlerimize isterlerse Kur’an kurslarımızda eğitim vermekteyiz. Tüm bunların tek bir gayesi vardır. İnsanın ilkeli, erdemli, kişilikli, vatanını ve milletini seven toplum yetiştirmesidir” dedi.

İşitme engelli öğrencilerin Kur’an-ı Kerim öğrenme azmi büyük takdir topluyor.