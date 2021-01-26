İş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ta bir konfeksiyoncu iş yerinde unutulan 90 bin lira parayı sahibine teslim etti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir konfeksiyon mağazasında yaşandı. Mustafa Gözübol’un iş yerine akşam saatlerinde gelen bir müşteri alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Müşteri çıktıktan sonra elektrikli sobanın üzerinde poşet olduğunu fark eden Gözübol, içerisine baktığında desteler halindeki paraları gördü. Paranın sahibi gelmeyince Gözübol, durumu polise bildirdi. Ekiplerin gelmesi ve iş yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından poşetle 90 bin lirayı unutan vatandaşa ulaşılarak parası teslim edildi.

Kendisinin de ekonomik zorluklar içinde olduğunu ve kimsenin parasına da muhtaç olmadığını söyleyen Gözübol, “Biz örnek olmaktan ziyade bütün esnaflarımızın görevidir bu. Cuma günü iş yerimin kapatmaya hazırlanıyordum ve bir müşteri alışverişe geldi. Daha sonra iş yerimde bir poşet unutmuş. Alışverişi yapan müşteri iş yerinden ayrıldı ve ben de iş yerimi kapatmadan o poşeti gördüm. İçinde ne olduğuna önce bakmadım daha sonra da baktım ki içinde balya balya para var. Daha sonra durumu polise bildirdim ve belki dedim adamın işçileri vardır dedim onlara maaş veya harçlık verecek diye düşüncelere daldım. Emniyetten arkadaşlar geldi ve olayın nasıl olduğunu anlattım. Sonra paranın 90 bin lira olduğunu fark ettik. Ben de kendilerine karakolda teslime ettim. Hiç kimsenin parasında gözümüz yok inşallah bu zor günleri de aşacağız” dedi.