İş yerinde unutulan 40 bin liralık altını sahibine ulaştırdı

Edirne’de tezgahtar Serkan Yassıtepe, iş yerinde unutulan 40 bin lira değerindeki altınları sahibine ulaştırdı.

Edirne’nin Çilingirler Caddesi’nde bulunan bir helvacı tezgahtarlarından Serkan Yassıtepe, dükkanın içinde paket buldu. Paketi açan Yassıtepe, paketin içinde altınlar olduğunu gördü. Daha sonra paketin üzerinde yazan kuyumcuya giden Yassıtepe, altınların sahibine ulaştı. Görüşmelerin ardından altınlar, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde sahibine ulaştırıldı.

Yassıtepe, yaşanan olayı şöyle anlattı: “Dükkanımıza gelen müşterinin siparişlerini hazırladım. Daha sonra o müşterimiz gitti. İlerleyen dakikalarda masanın üzerinde paket gördüm. Paketin içini açtığımda altın takılar olduğunu gördüm ve daha sonra paketin üzerinde yazan kuyumcuya gittim. Kuyumcuda yaptığımız görüşmelerin ardından paketi unutan kişiyi bulduk ve teslim ettik. Kişiyle görüştüğümde altınları unuttuğunun farkında bile olmadığını söyledi. Kuyumcu, bileklik ile gerdanlığın değerinin 40 bin lira olduğunu belirtti.