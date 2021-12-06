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İş kazasında hayatını kaybetmişti, Hakkarili işçinin ismi parkta yaşatılacak

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybeden işçinin ismi, yaşamını yitirdiği ilçede yapılan parka verildi.

Haberde İnsan 06.12.2021, 11:04
İş kazasında hayatını kaybetmişti, Hakkarili işçinin ismi parkta yaşatılacak

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybeden işçinin ismi, yaşamını yitirdiği ilçede yapılan parka verildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 9 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düşen özel bir firmanın taşeron işçisi Fevzi Kaya (35) hayatını kaybetmişti. Memleketi Hakkari’de son yolculuğuna uğurlanan Kaya’nın hayatını kaybettiği Yahşihan’da, ismine park yaptırıldı. Yahşihan Belediyesi tarafından yaptırılan parkta Fevzi Kaya’nın ismi parkta yaşatılacak. Park, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Fevzi Kaya’nın ailesi katıldı. Oğlunun adına park yapılan anne Rehima Kaya, törende duygusal anlar yaşadı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazasında hayatını kaybeden Hakkarili Kürt vatandaş Fevzi Kaya’nın adına park yaptırdıklarını söyledi.

"Adı ilçemizde yaşayacaktır"

9 Mart 2021 tarihinde alt yapıdan Hakkârili Kürt vatandaşın rahmetli olduğunu belirten Türkyılmaz, “Onun adına ilçemizde bir tane park yaptık. Çocuklar ve bütün gençleri sevindirdik. Teşekkür ediyorum ailesine. Hakkâri’den çıkıp geldiler. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi ‘ben onların ayakların türabına kurban olurum’ o kadar yoldan gelip bizi onurlandırdılar. Biz burada belediye olarak Yahşihan halkı olarak Kürt-Türk kardeşliğimizi sergilemek istedik. Bugün gelen annesinin gözyaşlarını dindiremedik. Buradan tekrardan selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Evladının adı ilçemizde yaşayacaktır. Biz çocuklarımıza Fevzi Kaya adında bir park yaparak onların anılarını ve yaşamını burada sürdürmek için böyle bir park yapmış olduk” dedi.

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