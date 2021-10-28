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İş kazası geçiren maden işçisi sakatlığına rağmen değnekle konser verdi

Zonguldak’ta yerin yüzlerce metre altında çalışan maden işçilerinden oluşan Türkiye’nin ilk madenci korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel muhteşem bir konser verdi. Konsere değneklerle katılan maden işçisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Haberde İnsan 28.10.2021, 22:14
İş kazası geçiren maden işçisi sakatlığına rağmen değnekle konser verdi

Zonguldak’ta yerin yüzlerce metre altında çalışan maden işçilerinden oluşan Türkiye’nin ilk madenci korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel muhteşem bir konser verdi. Konsere değneklerle katılan maden işçisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri tarafından 3 yıl önce kurulan Madenciler Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne aldı. Konsere 25 gün önce iş kazası geçiren maden işçisi Mehmet Balcık, değneklerle katıldı. Maden işçilerinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve türküler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzleyiciler, söylenen şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan maden işçileri, konser sonunda ayakta alkışlandı. Konserin sonunda 10. Yıl marşı okundu.

Konsere değneklerle katılan maden işçisi Mehmet Balçık konser boyunca oturarak şarkı söylemek zorunda kaldı. Değneklerle konsere katılan maden işçisi katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Değneklerle de olsa arkadaşlarından ayrılmak istemediğini ifade eden Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üzülmez Müessesesinde harici sinyal işçisi olarak çalışan Mehmet Balcık, “Dünyada ilk olan bir koro bu, bu koroda olmaktan gurur duyuyorum. 3 yıldır bu koronun içerisindeyiz. Kaza geçirdim ama ekipten ayrılmak istemedim. Ne olursa olsun bütün şartları zorlamak isterdim. Geldim arkadaşlarımın hepsi bana yardımcı oldu. Çok güzel bir konser olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız bu koroyu bir marka haline getirmek. Arkamızda duran Zonguldak halkına teşekkür ediyorum. Konserlerimiz bundan sonra devam edecek. Kaza geçireli 25 gün oldu provalara katıldım. Kaza geçirdim. Konseri kaçırmak istemedim” dedi.

Valilik binası önünde düzenlenen konsere Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından programa değneklerle katılan Mehmet Balcık’a ve koro şefine çiçek takdim edildi.

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