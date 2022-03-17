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İş insanından 100 başarılı öğrenciye tablet ve giyim yardımı

Batman’ın Beşiri ilçesinden 28 yıl önce İsviçre’ye göç eden iş insanı Cemal Önder, doğup büyüdüğü toprakları unutmayıp büyük bir vefa örneği sergiledi.

Haberde İnsan 17.03.2022, 14:22
İş insanından 100 başarılı öğrenciye tablet ve giyim yardımı

Batman’ın Beşiri ilçesinden 28 yıl önce İsviçre’ye göç eden iş insanı Cemal Önder, doğup büyüdüğü toprakları unutmayıp büyük bir vefa örneği sergiledi.

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime gecen hayırsever iş insanı Cemal Önder, vakfın belirleyeceği 100 öğrenciye eğitimde kullanmaları üzere tablet desteğinde bulunacağını iletti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın belirlediği dersinde başarılı olan dezavantajlı 100 öğrenciye iş insanı Önder’in İsviçre’den getirdiği tabletler vakıf bahçesinde kendilerine verildi. Öğrencilere tablet bilgisayarın dışında giyim desteği de sağlandı. Tabletler sahibi olan öğrencilerin yaşadığı mutluluk ise adeta gözlerinden okundu.

Benzer sosyal yardımların memleketinde bulunan dezavantajlı guruplara belli aralıklarla sağladığını aktaran iş insanı Önder, daha önce de Beşiri Kaymakamlığı aracılığı ile ilçede Sosyal Market açarak dar gelirli ailelere destek verdiklerini söyledi. 100 öğrenciye tablet ve giyim yardımında bulunan İş insanı Cemal Önder “Batman’ın Beşiri ilçesinde dünyaya geldim. Son 28 yıldır İsviçre’nin Zürih kentinde yaşıyorum. Bugünkü yaptığımız etkinlikte çocuklarımıza birer tablet verdik. Biliyorsunuz bu korona sürecinde bir takım şeyler oldu. Evden çalışmalar oldu. Ondan dolayı uzaktan eğitim için dedik bir yardımda bulunalım. Korona sürecinde gelemedik bir takım sıkıntılardan dolayı. Onu şimdi başarabildik. Valiliğin desteğiyle bir de çocukları giydirdik. Başarılı ve ihtiyaç sahipleri çocuklara destek olalım ve de memleketimize olan vefa borcumuz. İsviçre’de kalıyorum. 28 yıl önce gittim. Zürih’te kalıyorum ben. Böyle ara ara gelip bir takım şeyler yapıyoruz. Daha önce sosyal market yapmıştık. Türkiye’de bir ilk oldu 2006’da. Batman’ın Beşiri ilçesinde. Arif Yalçınkaya’ya beraber. Bu takım etkinlikler elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. 100 öğrenciye tablet verdik ve dediğim gibi valiliğin aracıyla da giydirdik onları” dedi.

Lise öğrencisi Ahmet Gönül ise “Lise öğrencisiyim hayırsever iş insanı bize tablet verdiği için kendisine teşekkür ederim kendisinden Allah razı olsun. Bundan sonra derslerime daha çok iyi çalışacağım” diye konuştu.

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