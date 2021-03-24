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İş dünyasından Aydın’a ziyaret

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ İlçemize yeni iş sahaları kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Haberde İnsan 24.03.2021, 14:30
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İş dünyasından Aydın’a ziyaret

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ İlçemize yeni iş sahaları kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, SYK Grup Başkan Yardımcısı Selim Yedikardeş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ı makamında ziyaret etti. Aydın, "Kendileri ile hoş ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Ülkemize ve şehrimize değer katan, istihdama katkı sağlayan iş adamlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.
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