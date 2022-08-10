İş arayanlar ile işverenler sanal istihdam fuarında buluşacak

İstihdam fuarları ile birlikte iş arayan ve işverenlerle ilgili paydaşlar bir araya geliyor.

Hızlı gelişen teknoloji ile birlikte iş arayanlar için işverenlerin işgücü taleplerine dijital ortamlarda erişim alternatifleri arttı. Buna bağlı olarak bu tür erişim kolaylıkları işgücü piyasasında dijital ortamda yeni bir buluşma kavramına İŞKUR yeni bir yöntem geliştirdi.

Kurum geliştirdiği yöntemle birlikte iş arayanlar ile işverenlerin buluşturan sanal istihdam fuarlarını kurdu. Bu fuarlarla birlikte özellikle iş arayanlara fayda sağlayan vakitten ve mekândan tasarruf ettiren dijital istihdam buluşma platformu herkes tarafından beğenildi.

Bursa’da ilk kez sanal fuar gerçekleştirilecek

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Bursa 1. Sanal İstihdam Fuarı, 11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak ekranlarını iş arayanlar ile işverenlere açacak.