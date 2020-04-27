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İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”

İŞ ADAMI YUNUS EMRE ÇELİK.

İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”

İŞ ADAMI YUNUS EMRE ÇELİK.

27 Nisan 2020 Pazartesi 05:05
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İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”

İş adamı Yunus Emre Çelik, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin lira almak için başvuran Ferrari sahibi kişinin kendisi olmadığını açıklayarak, “O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum” dedi.

Samsun’da bir Ferrari sahibi, hükümetin korona virüsü dolayısıyla açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurdu. Olayın haber olmasının ardından gözler Samsun’daki Ferrari sahiplerine çevrildi. Samsun’daki Ferrari sahiplerinden birisi olan Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, o kişinin kendisi olmadığını, benzerlikten dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Çelik, söz konusu yardıma başvuran kişinin aracı ile kendi aracının farklı modellerde olduğunu kaydetti.

“Telefonlara cevap vermekten yoruldum”

Samsun’da bir Ferrari sahibinin ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL yardım talebinde bulunduğu yolundaki haberlerin duyulmasının ardından defalarca arandığını belirten Çelik, “Telefonlara cevap vermekten yoruldum. O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu olayın Samsun’da yaşanmasından büyük üzüntü duydum. Şehrimizin isminin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değil” diye konuştu.

“Ona yardım etmeye hazırız”

Bu tür medyatik konulara şüpheyle baktıklarına dikkat çeken Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki de bu vatandaşımız gerçekten ihtiyaç sahibidir. Biz de kurum olarak çeşitli yerlere yardımlar yapıyoruz. Bu yardımları da gizli yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer yanlış anlaşılmazsa, yardıma ihtiyacı olan bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz de kurum olarak kendisine yardım etmeye hazırız.”

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