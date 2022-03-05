İş adamı Adnan Ölmez’den Ukrayna’ya 200 bin TL bağış

Samsunlu iş adamı Adnan Ölmez, Kızılay üzerinden Ukrayna’ya 200 bin TL bağışta bulundu.

Kızılay binasında düzenlenen programda Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Ukrayna’da savaş mağduru vatandaşlar için nakdi yardımda bulundu. 200 bin TL’lik çeki Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut’a teslim eden Ölmez, akabinde açıklamalar yaptı.

Borsan Kablo’nun Ukrayna’da 160 çalışanının bulunduğunu belirten Ölmez, "Ukrayna’da faaliyet gösteren bir iş adamı olarak, orada yaşanan insanlık dramını yakından takip ediyorum. Bizim televizyonlarda izlediğimizin çok daha ötesinde, çok daha büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz tabii olayın siyasi tarafında değiliz, insani tarafındayız. İnsani olarak oraya nasıl bir yardım yapabiliriz diye düşündüm. Yapılacak yardımın ve ihtiyaçların ne olduğunu en iyi şekilde Kızılay tarafından tespit edilebildiğini, yapılan yardımların en doğru şekilde Ukrayna’ya ulaştırılması konusunda Kızılay’ın en doğru yer olduğunu tespit ettim. ’Az veren candan, çok veren maldan’ misali bu bağışı yapmak için buradayım. Bütün imkanı olan insanların her ne koşulda olursa olsun bir şekilde oraya katkı sağlamasını rica ediyorum. Gerçekten orada yaşanan dramı günübirlik takip ettiğimizden dolayı çok iyi biliyorum. Bu amaçla bugün buradayım" diye konuştu.

"Çalışanlarımız cephede"

Ukrayna’daki çalışanlarının çok büyük bir bölümünün cephede olduğuna dikkat çeken Ölmez, "Akıl almaz bir durum var. Elbisesiz, ellerinde molotofkokteylleri ile evlerini beklemeye çalışıyorlar. Silahı bırakın giysi bile yok. İçme suyu yok. İnanılmaz bir mağduriyet var. Büyük bir dram yaşanıyor. Gıda yok. Şehre giriş çıkışlar çok sağlıklı değil. Marketlerde paranız olsa da satın alabileceğiniz hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

"Hiçbir itiraz göstermeden gerekeni bize ulaştırdı"

Adnan Ölmez’in her daim yanlarında olduğunu ifade eden Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "7 senedir Kızılaycıyım. 7 senedir hangi fakire, hangi muhtaca, evi yanana, sel felaketinden etkilenene ihtiyaç varsa ben hiçbir yerde bulamadığımda başkanı(Adnan Ölmez) aradım. Hiçbir itiraz göstermeden gerekeni bize ulaştırdı. Ukrayna meselesine gelince, benim hiç Adnan Bey buraya yardım eder mi diye aklıma gelmeden kendisi beni aradı. ‘Ben yardım yapacağım’ dedi. ‘İnsanlar açlıktan, susuzluktan ölüyor. Buraya bir şey yapalım’ dedi. Genel merkezi aradım. Genel merkez ise mali yardım değil de nakdi yardım yaparsa daha iyi olacağını söyledi. Biz çekleri genel merkezimize yolluyoruz. Genel merkez orada neye ihtiyaç varsa onu yüklüyor. Ukrayna’ya gönderiyor. Başkanım bize 200 bin TL’lik çek verdi. Kendisine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu