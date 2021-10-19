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İrmikten kurtlar çıktı
Bursa’nın İznik ilçesinde irmik unundan çıkan kurtlar zabıtayı bile şaşkına çevirdi.
Haberde İnsan 19.10.2021, 08:59 19.10.2021, 09:20
Bursa’nın İznik ilçesinde irmik unundan çıkan kurtlar zabıtayı bile şaşkına çevirdi.
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarketten irmik unu alan Abdülmetin Er, helva yapmak için paketi açtığında kurtları gördü. Paketin geri kalanında de kurt olduğunu fark eden Er, zabıta müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Paketin son kullanma tarihinin ise geçmemiş olması dikkati çekti.