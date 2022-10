İrem, hayata +1 değer kattı

İzmir’de yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, yüzme alanında 100 aşkın madalyası olan özel bir sporcu. İki ‘gençler dünya rekoru’nun da sahibi olan Öztekin, 2020 yılında girdiği Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 3. sınıfta okuyor. Spordaki başarısını akademik hayatta taçlandıran İrem Öztekin, down sendromlu bireylerin iş hayatında da başarılı olduğunu gösteriyor. Balçova ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir restoranda çalışan Öztekin, burada müşterilere servis hizmetinde bulunuyor. Öztekin’in çalışma arkadaşları, down sendromlu bireylerin +1 kromozomuna atıfta bulunarak “İrem bize +1 değer kattı” diyor. 8 aydır restoranda çalışan İrem Öztekin ise “Burada servis yapıyorum, sunumları hazırlıyorum. Aslında yüzücüyüm ama şimdi iş hayatına da atıldım. İş arkadaşlarımla aram güzel. Burada mutluyum ve güçlüyüm. Biz iş hayatında da varız” dedi.

“İrem bizim +1 değerimiz”

Restoranın işletme müdür yardımcısı Özlem Duyar, “İrem, Türkiye Down Sendromu Derneği aracılığı ile işletmemizde istihdam edildi. Onların sayesinde biz de İrem ile çalışma fırsatı bulduk. İrem burada servis ve sunum hazırlıklarında bize destek veriyor. Özel bireylerle çalışmak, onlarla iletişim halinde olmak bizler için de çok geliştirici oldu. Kişisel gelişimimizi onun sayesinde ileri seviyeye taşıdık. Özel bireylere istihdam alanı sağlamak, çalışanlar için motivasyon kaynağı olduğu kadar misafirlerimiz için de artı bir durum oluşturuyor. İrem bizim +1 değerimiz” diye konuştu.

“Misafirler İrem’in sunum yapmasını istiyor”

İrem’in iş arkadaşlarından İbrahim Şekeroğlu, “İrem ile çalışmak çok zevkli. Çok renkli bir kişiliği var. Misafirlerimiz ‘Özellikle İrem Hanım’ın sunumu istiyoruz’ diyor. Onunla çalışınca daha mutlu oluyoruz. Eğlenceli bir çalışma ortamımız var” derken, Anıl Kılıç ise “İrem’le çalışmak çok keyifli. Çalışma performansı gayet iyi. Misafirlerimiz de onun çalışma şeklini çok beğeniyor” ifadelerini kullandı.