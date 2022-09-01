İranlı heykeltıraş, hurda malzemeyle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Van’da yaşayan İran uyruklu metal heykel sanatçısı Ali Mutii, hurdalıklardan topladığı malzemeleri sanat eserine dönüştürerek teknoloji bağımlılığına dikkat çekiyor.

İran’dan 2007’de ayrılarak Irak’a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak’ta kaldıktan sonra Türkiye’ye gelerek 5 yıldır Van’da yaşamaya başladı. Türkiye’nin en uzun caddelerinden biri olan İskele Caddesi üzerinde demir atölyesi dükkanı açan 3 çocuk babası Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri ise birer sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığı sanat eserleriyle sosyal içerikli mesajlar veren Mutii, bu kez bağımlılık durumuna getiren teknoloji ve sosyal medya platformlarının zararlarına değindi. Mutii, yaptığı sanat eserleriyle; teknolojinin kitap okuma oranını düşürdüğü ve sosyal medyanın kişiyi özgürlüğünden kısıtladığı şeklinde mesajlar verdi.

"Metale mana yüklemek zor iştir"

İHA muhabirine konuşan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, yaklaşık 5 yıldır geldiği Van’da açtığı dükkanda hurda malzemeden heykeller yaptığını belirtti. Metalleri kaynakla birleştirip ve ona bir anlam vermenin zor bir iş olduğunu ifade eden Mutii, “Yaptığım heykellere bir mana yükledim. Teknoloji insanı kendisine bağlamış ve artık muhabbet kalmamış. Tabi artık merhamet de kalmamış. Televizyon, bilgisayar ve telefona mecazi anlamlar yükledim. Bunlardan çok istifade etmenin zararlarından bahsettim. Bu heykellerin yanında, özellikle de zindanda olan kişinin özgürlüğünü düşüneceğine ekmeği almaya çalıştığı heykel ise manası bakımından herkes tarafından ilgi görüyor” dedi.