banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

İranlı çift Taksim’de ilgi odağı oldu

İran vatandaşı olan genç çift, İstanbul’da dünyaevine girdi. Düğün fotoğraflarını Taksim’de çektiren çift, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Haberde İnsan 24.09.2021, 09:37 24.09.2021, 09:58
İranlı çift Taksim’de ilgi odağı oldu

İran vatandaşı olan genç çift, İstanbul’da dünyaevine girdi. Düğün fotoğraflarını Taksim’de çektiren çift, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İran vatandaşı genç çift dünyaevine girmek için İstanbul’u tercih etti. Düğün fotoğraflarını ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde çektiren çift, caddede dolaşan turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimileri genç çifti izlerken, kimi de o anları cep telefonuyla kaydetti. Oradan geçmekte olan bir grup ise genç çifti alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0