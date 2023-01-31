İran’daki depremden etkilenen Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde 28 Ocak’ta 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgedeki Azerbaycan Türkleri yardım bekliyor. İran hükümetinin bölgeye yeteri kadar yardım ulaştıramadığı ve insanların soğukta yaşam mücadelesi verdiği belirtilerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgeye yapmak istediği yardımların İran tarafından reddedildiği aktarıldı.

"İran insanlara yardım etmiyor"

Güney Azerbaycan Geçici Milli Meclis Teşkilat Komitesi Üyesi Elyar Türker yaptığı açıklamada, Güney Azerbaycan’ın Hoy kentinde iki aydır çeşitli aralıklarla depremler meydana geldiğini belirtti. Yaşanan deprem nedeniyle bölgedeki insanların evlerinin büyük hasara uğradığını ifade eden Türker, "Hava soğuk, İran insanlara yardım etmiyor. Bilerek mi yoksa güçleri mi yetmiyor bilmiyoruz. Türk Kızılay’ı onlara destek verme talebinde bulundu ama Kızılay’ın yardımlarını reddettiler. Azerbaycan’ın da yardımlarını reddettiler. Oradaki halka ulaşmıyorlar, onlara çadır, yiyecek, elektrikli soba veya kıyafet götürmüyorlar" dedi.

Tebriz, Erdebil, Zencan gibi diğer Türk şehirlerinden gençlerin Hoy kentine yardım götürmeye çalıştığını aktaran Türker, "Hoy’un girişince İran Devrim Muhafızları ve diğer bazı devlet görevlileri onların yardımlarını ellerinden almak istiyorlar. Maalesef bu böyle devam ediyor. Umarız Türkiye tekrardan oraya yardım götürmek için çaba gösterir, belki uluslararası kuruluşlarla onlara yardım etmeye çalışır. İran, Güney Azerbaycan’ın Hoy kentini tek başına bırakmıştır. Oradaki nineler, dedeler, çocuklar, kadın, erkek, yaşlı herkes zor durumdalar ve soğuk devam ediyor. Biz buna ilgisiz kalamayız. Soydaşlarımızı orada yalnız ve tek başlarına bırakamayız" ifadelerini kullandı.

"Başa çıkabilecekleri büyüklükte olduğunu ifade ederek bizlere teşekkür ettiler"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise, İran Kızılay’ı ile iletişime geçtiklerini ancak kendilerinin yeterli müdahaleyi yaptıkları yönünde cevap aldıklarını açıkladı. Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 kişinin öldüğü binden fazla kişinin yaralandığı İran-Hoy depremi sonrası kardeş İran Kızılay’ı 20 bin depremzede için 21 kamp oluşturdu. Deprem akabinde hemen yardım teklifimizi kendilerine ilettik ancak başa çıkabilecekleri büyüklükte olduğunu ifade ederek bizlere teşekkür ettiler" dedi.