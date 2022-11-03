İran sınırındaki çocuklara pizza sürprizi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir pizza şirketi ile Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin ortaklaşa çalışması sonucu, İran sınırında bulunan Çobanpınar köyündeki 150 çocuğa pizza sürprizi yapıldı.

Pizza şirketi ile Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği görevlileri, özellikle sınır boylarında yaşayan çocukların ulaşamadığı tatlara ulaşmasında ön ayak olmaya ve çocukların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Pizza şirketi ile Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin üyeleri, köyün meydanında kurdukları stantta 150 çocuğa pizza dağıttı.

Burada açıklamalarda bulunan pizza dükkanının sahibi Tuncay Tekirdağ, “Yüksekova Ekolojik Kültürel ve Dağcılık Spor Derneği ile birlikte gerçekleştirmek istediğimiz ortak projenin birinci adımı olan bu etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu projenin asıl amacı, şehir merkezine uzak olan köylerimizdeki öğrencilerimize ulaşmak ve bizim için değerli olduklarını hissettirmektir. Çocukların yüreklerine dokunmak ve her şey çocuklar için başlattığımız proje ile sınırda bulunan yemek kültürü içerisinde pizzanın ne olduğunu bilmeyen çocuklara ulaşmak ve yüreklerine dokumaya çalışıyoruz. Farkındalıkla böyle güzel projeler üreteceğiz. Projemize destek vermek isteyen hayırsever ve gönüllü arkadaşları da bekliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Farkındalık etkinliği çerçevesinde pizza dağıtımı yaptıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise “Ortak çalışma ile çocukların yüreklerine dokunmak ve her şey çocuklar için başlattığımız proje çerçevesinde bugün pizza dağıttık. Projemizin birinci ayağını gerçekleştirdik. Bugün bize büyük destek veren Tuncay Tekirdağ ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada bize gerekli izin noktasında destek veren Kaymakamımız Ömer Çimşit’e ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.