Irak’ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları yandı

Irak’ın kuzeyindeki Duhok kentinde göçmen kampında çıkan yangında bir göçmene ait yaklaşık 118 bin dolar para yanarak kül oldu.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde bulunan ve 2014’ten bu yana Yezidi göçmenlerin kaldığı Şarya Kampı’nda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında bir göçmene ait 50 bini dolar ve 100 milyonu Irak dinarı (68 bin 470 dolar) olmak üzere yaklaşık 118 bin dolar paranın yanarak kül olduğunun belirlendiği açıklandı. Şarya Kampı’nda çıkan yangında yaklaşık 400 çadır kül olurken, bin 400 göçmen evsiz kalmıştı.