Iraklı minik Bana, sedef hastalığından Türkiye’de kurtuldu

Ülkesi Irak’ta doğduğu günden bu yana mücadele ettiği sedef hastalığına çare bulunamayan ve hastalığı her geçen gün şiddetlenen Bana Asaad (11), İzmir’de gördüğü tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu. Minik Bana, tedavisiyle sedef hastalığından ve hastalığına bağlı olarak meydana gelen rahatsızlıklardan kurtuldu.

Irak’ta yaşayan 11 yaşındaki Bana Asaad’ın ailesi, çocuklarının 6 aylıkken başlayan sedef hastalığının ilerlemesi nedeniyle tedavi arayışına başladı. Irak’ta aldıkları tedavinin yetersizliği nedeniyle ülke dışında Bana’ya şifa arayan aile, önce çocuklarını Hollanda’da yeniden sağlığına kavuşturmak istedi. Ancak, Hollanda’daki tedavi ücretlerinin yüksekliği ve randevu sıkıntısı nedeniyle başka arayışlara yönelen aile, yakınlarının yardımıyla İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine başvurdu. Hastanenin, deri hastalıkları (dermatoloji) bölümüne fotoğrafları gönderilen hastanın acil olarak yatışının yapılmasına karar verildi. Doğduğu günden bugüne sedef hastalığıyla mücadele eden Bana’nın ilk tedavisinde, vücudunun büyük bir bölümünde sedef hastalığı nedeniyle yaralar oluştuğu, enfeksiyon kaptığı, ayakta durmakta zorluk çektiği ve beslenme yetersizliği nedeniyle önemli oranda kilo kaybettiği tespit edildi. Doç. Dr. Özlem Özbahçıvan’ın takibinde tedavisine başlanan Bana, sedef hastalığının oluşturduğu yaralardan kurtuldu, uygulanan fizik tedavi ile yeniden hareket etmeye başlayarak sağlığına yeniden kavuştu. Iraklı Bana Asaad, “Kendini nasıl hissediyorsun?” sorusuna “Sağlığıma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Arkadaşlarımın yanına gidemiyordum, hiçbir şey yapamıyordum, şimdi çok iyiyim. Dışarı çıkmak istiyorum, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Beni burada tedavi ettikleri için hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar” dedi.

"Ölümcül olabilecek enfeksiyon tablosuna girmek üzereydi"

Bana Asaad’ın doğduğundan bugüne sedef hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen hastanın takibini yapan Doç. Dr. Özlem Özbahçıvan, “Bana bize ilk geldiğinde halk arasında sedef hastalığı olarak bilenen psoriasis rahatsızlığının 6 aylıkken başladığını ve sürekli şiddetlendiğini öğrendik. Bana’yı gördükten sonra önce yatışını planladık. İlk geldiğinde vücudunun tamamını kaplayan çok yaygın bir sedef hastalığı vardı. Ayrıca hastalığa bağlı olarak çok şiddetli bir eklem tutulumu ve bu eklem tutulumundan dolayı hareket kısıtlılığı yaşıyordu. Eklemlerde şekil bozuklukları ve ağrılarının yanı sıra çok ağır bir beslenme sorunu, düşük kilo problemi yaşıyordu. Aynı zamanda hem deride hem idrar yollarında bakteriyel mantar enfeksiyonları tespit ettik. Bana, sürekli ağlıyor ve korkarak reaksiyon veriyordu. Öncelikle mevcut enfeksiyonlarını kontrol altına aldık, sonrasında beslenme sorunlarını ve bağırsaklarında gelişen problemlerini çözdük. Bana, neredeyse sepsis tablosu olarak ifade edebileceğimiz, ölümcül olabilecek enfeksiyon tablosuna girmek üzereydi. Enfeksiyon tablosunu kontrol altına aldıktan sonra sedef hastalığı ve eklem tutulmalarının tedavisine başladık. Hastanemizin diğer bölümlerinin desteğiyle henüz 11 yaşında olan Bana, uyguladığımız tedavilere yanıt verdi. Eklem ağrıları, kan tablosundaki bozuklar ve ateşi düştü, kilosunu toparlamaya başladı. Bizi artık gülerek ve mutlu bir şekilde karşılıyor. Fizik tedavi ile birlikte eklemlerini, ellerini, bacak açıklıklarını biraz daha rahat kullanabiliyor. Taburculuk aşamasına doğru ilerliyoruz, Bana’yı her zaman takip etmeye, izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.