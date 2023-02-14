Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf depremzelere yardım için Silopi’de

Irak Türkmen Cephesinden Türkiye’deki depremzedeler için hazırlanan yardım tırları Şırnak’ın Silopi ilçesine ulaştı. Yardımlar deprem bölgesine koordineli bir şekilde gönderilmek üzere Silopi Kaymakamlığına teslim edildi.

Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf, beraberindeki yardım malzemeleri ile Silopi Kapalı Spor Salonuna geldi. Silopi Kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan Aydın Maruf, kapalı spor salonunda depremdeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Spor salonunda kayıt yapan depremzedelerle bir araya gelen Bakan Maruf depremzedeleri teselli ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra yardım tırı önünde bir açıklamada bulunan Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf, “6 Şubat’ta maalesef Türkiye Cumhuriyetinin farklı illerinde bir deprem oldu. Bu deprem neticesinde bir çok insanlarımız hayatını kaybetti. Birçok insanımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet dilerim. Yerleri mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yaralı olanlara yüce Allah’tan acil şifalar dilerim. Biz Iraklı Türkmenler olarak veya bölgede yaşayan insanlar olarak Türkiye’nin yanında olmak Türkiye’ye destek vermek durumundayız. Her zaman Türkiye’nin yanındayız. Türkiye zor şartlar altında olan insanlara da sahip çıkmıştır. Destek vermiştir. Erbil Ankara arasında geçmişten bugüne kadar güzel ilişkiler var. Bu ilişkiler içerisinde de Türkmenlerinde büyük bir rolü vardır” diye konuştu.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da, Bakan Aydın Maruf önderliğinde ilk günden itibaren Irak Türkmenlerinin yanlarında olduğunu yürekten hissettiklerini söyledi. Koç, "Bütün Irak Türkmenlerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani özellikle Irak’tan bir kardeşlik türküsü yazılıyor. Bu kardeşlik türküsü üzerinden de bütün Türkiye’ye bu türkünün nağmeleri yankılandırılıyor. Allah burada emeği geçen herkesten razı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi bugün acıda birleşiyoruz. İnşallah yarın sevinçte güzelliklerde de aynı birliği göstereceğiz. İnşallah bugün hep birlikte ağlıyoruz ama yarın hep beraber güleceğimiz günlerde olacak. Devletimiz alidir. Dostlarımızda, dost kardeş ülkelerimizle birlikte bu yaralarımızı da saracağız. Üstesinden hep birlikte geleceğiz” şeklinde konuştu.