İnsanlık Köyü’ne kadın eli değdi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için hayata geçirilen İnsanlık Köyü’ne kadın sığınmacılar da kabul edilmeye başlandı. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’nin, Bursa Valiliği desteğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında oluşturulan köyde, pandemi dönemiyle birlikte kadın sığınmacılara da ev sahipliği yapılır hale geldi. Kooperatifleşme hayali kuran köy sakinleri, bu şekilde hem kendi geçimlerini sağlamak hem de köyün kendi kendini çevirebilir hale getirmek istiyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’nin kurucusu Hatice Dilruba, kadın elinin değmesiyle birlikte İnsanlık Köyü’nün daha da güzel bir hal aldığına dikkat çekti.

Köyde yaşayan kadınlarla birlikte İnsanlık Köyü Kooperatifi kurmak adına girişimde bulunduklarının altını çizen Dilruba, “Burada bir kadın buluşması oldu ve burada bir kadın gücü gördüm. Kendimiz odunlarımızı kendimiz kesiyoruz. Kendimiz hayvanlarımıza bakıyoruz. Bir kadın eli değdi köye. Kadın eli değince bizim İnsanlık Köyü daha da güzelleşti. Anneler çok becerikliler. Şimdiki yapmak istediğimiz şey annelere bir kooperatif kurup, kendi başlarına bu köyü ve kendi kendilerini çevirebilir hale getirmek” diye konuştu.

Herkese örnek olsun

Köyde huzurlu bir ortam ve sakin bir yaşamın hakim olduğunu ifade eden Dilruba, “Burada yaşayan kadınlarımız geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı, ‘her şey benim başıma geldi’, ‘ben bittim’, ‘bundan sonra kalkınamam’ diyorlardı. Ama kalkınabilirler. Bunlar kalkınabilsinler diye başta ben ve bizim yönetimdeki arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve bizi takip edenlerden rica ediyoruz bu kadınlara el atsınlar. Bu kadınlar daha çok üretsinler. Kendilerinden sonra da bu tür insanlara destek olsunlar. Bu köy amacına uygun destekleşme ve dayanışma için bir araya gelen insanların mutlu, huzurlu, saygılı ve sakin yaşadığı bir ortam olsun” dedi.

Bağımlılıkla mücadele devam ediyor

Köy fikrinin ortaya çıkmasında bağımlılıkla mücadelenin yattığını hatırlatan Hatice Dilruba, İnsanlık Köyü’nde madde bağımlılığıyla mücadele noktasında faaliyetlerin sürdüğüne işaret etti. Dilruba, “Madde bağımlılığıyla ilgili bize ulaşıp, ‘ona ara mı verdiniz’, ‘yapmayacak mısınız’, ‘biz ne yapacağız’ diyorlar. Pandemi tehlikesinden korunabilmek adına biz onlar için de burada kişisel gelişim alanları oluşturduk. Yine psikolog ile birlikte daha az süreli onlara da destek olmak adına bu tür seminerler devam edecek” ifadelerini kullandı.