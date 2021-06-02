İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 3 ay boyunca 2 bin kilometre yol yürüyecek

İnsanlara ve hayvanlara yönelik uygulanan haksızlıklara dikkat çekmek için Iğdır’dan Çanakkale’ye kadar yürüme kararı alan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Gemi, 1 hafta yürüdükten sonra Erzurum’a ulaştı. Yolculuğunun 3 ay süreceğini belirten Yusuf Gemi, “Iğdır ilinden yola çıktım ve Çanakkale’ye kadar yürüyeceğim. Tam olarak 3 ay boyunca yollarda olacağım, 2 bin kilometre mesafe yürüyeceğim” dedi.

Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Yusuf Gemi, insanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara tepki göstermek için Iğdır’dan Çanakkale’ye kadar yürüme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Iğdır’dan yola çıkan Yusuf Gemi 1 hafta sonunda Erzurum’a ulaşabildi. Yolculuğu esnasında oluşan ani hava değişimlerinden de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yusuf Gemi, “Ani hava değişimleri beni olumsuz etkiliyor. Fakat bu olumsuzlukların kazandığım tecrübeler sayesinde üstesinden gelebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaklaşık 2 bin kilometre yol yürüyecek olan Yusuf Gemi, Erzurum’da bir gece kaldıktan sonra Çanakkale’ye ulaşabilmek için tekrar yola çıkacak.

“Hiç kimsenin insanlara ve hayvanlara zarar vermeye hakkı yok”

İnsanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara dikkat çekmek istediğini belirten Yusuf Gemi, “Bu yürüyüşe kafama estiği için başladım. Türkiye’nin benim gibi hayat dolu bir gencini tanımasını istiyorum. Bunların dışında sosyal mesaj içerikli fikirlerimi tüm dünyaya yaymak istiyorum. Fikirlerim insan hakları ve hayvanlarla ilgili. İnsan hakları olarak din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin bütün insanların eşit haklara sahip olduğunu ve hiçbir insanın bir insana veya bir canlının canına kast etme ve şiddet uygulama hakkının olmadığını söylemek istiyorum. Hayvanlara da kimse zarar vermesin istiyorum. Herkes hayvanlara bir kap su ve kuru ekmek dahi olsa vererek yardım etsin” dedi.

“3 ay boyunca 2 bin kilometre yürüyecek”

Geceleri köylerde ve otellerde kaldığını kaydeden Gemi, “Bu yolculuğum Iğdır ilinden başladı ve Çanakkale’ye kadar sürecek. Tam olarak 3 ay boyunca yollarda 2 bin kilometre yürüyeceğim. Yolculuğum sırasında geceleri köylerde ya da otellerde kalıyorum. Günlük rotam ise gidebileceğim kadar yürüyebilmek. İnsanlar benim hakkımda güzel düşünüyorlar. Beslenmemi köy vatandaşlarından veya yol kenarında bulunan marketlerden karşılıyorum. Günde 2 veya 3 litre de su içiyorum” açıklamalarında bulundu.

“Ani hava değişimleri ve köpeklerin saldırıları beni zorluyor”

Yolculuk sırasında bazı olumsuzluklar yaşadığını ama tecrübesi sayesinde üstesinden geldiğini de söyleyen Yusuf Gemi, “Bazen çevre koşulları beni çok zorluyor ama gittiğim hedefe ulaşmaya çalışmak beni motive ettiği için bu beni rahatsız etmiyor. Genellikle yol üzerinden gittiğim için köpeklerin saldırılarına da uğruyorum. Bunların yanında ani hava değişimleri de beni olumsuz etkiliyor. Fakat bu olumsuzlukların kazandığım tecrübeler sayesinde üstesinden gelebiliyorum. Doğaya karşı gelmiyorum çünkü karşı gelmeye kalkışırsam yenilen ben olurum” diye konuştu.