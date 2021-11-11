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İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü “deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları” ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor. Sürecin detayları Mihrabat Korusu’ndaki toplantıda katılımcılara aktarıldı.

Haberde İnsan 11.11.2021, 09:04
İnsan Kaynakları uygulamalarında dönüşüm başlıyor

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü “deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları” ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor. Sürecin detayları Mihrabat Korusu’ndaki toplantıda katılımcılara aktarıldı.

Teknolojiyle birlikte değişimin de hız kazandığı günümüzde, şirketlerin ve çalışanların bu dönüşüme ayak uydurması kaçınılmaz hale geldi. İnsan Kaynakları departmanları da bu dönüşüme öncülük eden disiplinlerin başında geliyor.

2000’li yılların ortalarına kadar daha çok; işe alım, özlük ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren İK departmanları, özellikle 2015 ve sonrasında stratejik yönetim süreçlerine odaklanmış ve şirket yönetimlerinin stratejik ortağı halini almaya başladı. Stratejik ortaklığın bir gereği olarak da, “Etkin İşe Alım ve Geri Bildirim Süreçleri, Performans Yönetimi, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, Dijital Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, Dijital Öğrenme Platformları, Çalışan Mutluluğu ve Çalışan Bağlılığı” gibi orta ve uzun vadeli çok önemli programlar hayata geçirilmeye başlandı.

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü bu doğrultuda “deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları” ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor. Bu süreç kapsamında şirketlerdeki “yetenekli çalışanların keşfedilmesi, dışarıdan yeteneklerin kazanılması, öğrenme ve gelişim yolculuğu ile geliştirilmesi, kariyer imkânları ile elde tutulması” hedefleniyor.

Birçok sektördeki başarı ve istikrarını insanı merkeze alan yatırımlarıyla sürdürmeyi hedefleyen Albayrak Grubu, İK uygulamalarında da değişim, gelişim ve dönüşümü sürekli hale getirmeyi hedefliyor.

“Çalışanlarımızın mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli”

10 Kasım Çarşamba günü Mihrabat Korusu’nda gerçekleşen toplantıda, Albayrak Grubu şirketlerinin, yurt dışı ve yurt içinde görev alan insan kaynakları yönetici ve ekiplerinin katıldığı programda “Kariyer ve Yetenek Yönetimi” sürecine dair ayrıntılar katılımcılarla paylaşıldı.

Grup İK Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “Küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve maalesef pandemi süreci, organizasyon yapıları ve yönetim anlayışında önemli derecede değişimlere sebep olmuş, bu değişiminin neticesi olarak da çalışan profili ve çalışma şekillerini de olabildiğince etkilemiştir. Açıkçası bu ‘yeni normlar’, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında bize yeni çalışma sistemlerini rahatlıkla hayata geçirebileceğimizi de göstermiş oldu. Şirket olarak kurumsallığa, çalışanların sağlığına ve ilham veren fikirlere önem veriyoruz. Yüksek performans için motivasyonun önemli bir etken olduğunu ve motivasyonun temelinde ise sağlıklı ve mutlu çalışanlar olduğunun da bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Yavuztürk, Bütünsel İK yaklaşımıyla ilgili, “Albayrak Grubu olarak her bir çalışanımızın mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Bu gelişimini, işiyle birlikte bireysel kariyerine de yansıtmayı başaran çalışma arkadaşlarımız; bireysel olarak ‘yıldız’ olduğu gibi, çalıştığı şirketin de parlamasına hizmet etmektedir. Biz, gerek Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecimizle, gerekse akademik anlamda sunduğumuz imkânlarla, çalışma arkadaşlarımızın Albayrak Grubu’na dâhil olduğu andan itibaren gelişimini ve ilerlemesini destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Sertifika programlarıyla elde edilen beceriler önem kazandı”

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Müdürü Fatih Aydın ise “Kariyer ve Yetenek Yönetimi’nin önemi, kurumlara katkıları, bu kapsamda uygulanması planlanan faaliyetler ve ayrıntıları” hakkında önemli bilgiler verdi.

Aydın, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde bilgiyi işleyen, kullanım önceliklerine göre kendisiyle zenginleştiren kurumların rekabet edebilir ve sürdürülebilir olduğunu vurguladı. Bu tür kurumların da bu kabiliyetini hem içerideki yetenekleri keşfederek hem de dışarıdaki potansiyel yetenekler için cazip hale gelmesiyle kazanabileceğini belirtti. Bununla birlikte çalışanların “hızlı uyum sağlama, öğrenmeye ve yeni deneyimlere açık olma, belirsizliği yönetme ve öngörü becerisi, duygusal dayanıklılık, liderlik becerileri” gibi yetkinliklerini de geliştirmelerinin öneminden bahsetti.

Aydın “Artık sadece öğrenim durumu değil bunun yanında işlevsel ve deneyimsel sertifika programlarıyla elde edilen beceriler de önem kazandı. Son yıllarda yapılan araştırmalarda şirketlerin, yetenek kıtlığı yaşadığını ve bundan dolayı firmalar için yetenek kazanımı ve keşfi çok daha önem kazandı” dedi.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi süreciyle ilgili bilgi veren Aydın, “Bu süreç, roller ve sorumlulukların netleştirilmesi, yetkinlik modelinin tasarımı ve yetkinliklerin analizi, değerlendirme matrisleri ile raporlama, yedekleme sistemi ve yetenek havuzu oluşturulması, dikey ve yatay kariyer yollarının belirlenmesi, sürekli öğrenme ve gelişim yolculuğu adımlarından oluşuyor” açıklamasında bulundu.

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