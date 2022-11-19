İnşaattan düşüp yatalak kalan eşine bebek gibi bakıyor

Kahramanmaraş’ta 40 yaşındaki Ayşe Kocatürk, inşaattan düşerek belden aşağısı tutmayan eşi Erdal Kocatürk’e bebek gibi bakıyor.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde ikamet eden 4 çocuk annesi Ayşe Kocatürk, Antalya’ya çalışmak için giden ve inşaatta dengesini kaybetmesi sonucu düşerek belden aşağısı tutmayan 45 yaşındaki Erdal Kocatürk’e 5 yıldır bakıyor.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Erdal Kocatürk, "Ben inşaattan düşerek iş kazası geçirdim. 3 ay yoğun bakımda kaldım. 5 yıldan bu yana da yatağa bağımlı şekilde yaşıyorum. Ben konuşamıyordum bu süreçte. Boğazımda stent takılıydı. Zaman geçtikçe konuşmaya başladım. Doktorlar ayağa kalkabileceğimi söylüyorlar ama çok zamana ihtiyacım olduğunu vurguluyorlar. Eşimden Allah razı olsun. Böyle bir kadınla evlendiğim için çok mutluyum. Bu zamana kadar benimle hep ilgilendi. Sabah kalktığında kahvaltımı hazırlar özel ihtiyaçlarımı giderir. Yemeğimi yedirir, saçımı tarar. Eşimden tekrardan Allah razı olsun" dedi.

Kazanın sevgilerine engel olmadığını söyleyen Ayşe Kocatürk, "21 senelik evliyim. Eşim iş kazası geçirdi. Eşim benim 5. çocuğum oldu. Bu kaza hiç sevgimize engel olmadı. Daha çok sevgimiz arttı. Eşimin 5 yıldır bütün ihtiyaçlarını kendim karşılıyorum. Yemeğini yediriyorum, saçlarını tarıyorum, bebek gibi bakıyorum. Diğer insanlar gibi eşimi bırakmadım, bırakmayı da düşünmüyorum. Yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü ben eşimi çok seviyorum" diye konuştu.