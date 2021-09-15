İnşaatında çalıştığı kütüphanede şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak çalışıyor

Elazığ’da 2016 yılında yapımına başlanan Fırat Üniversitesi kütüphanesi inşaatında işçi olarak çalışan Hasan Coşkun, boş zamanlarında ders çalışarak hayalini kurduğu tıp fakültesini kazandı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine devam eden Coşkun, 5 yıl önce inşaatında çalıştığı kütüphanede şimdi öğrenci olarak doktor olmak için çalışıyor.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Coşkun, 2016 yılı sonbaharında Fırat Üniversitesinde yapımına başlanan kütüphanede ailesine destek olmak için işçi olarak çalışmaya başladı. Yaz aylarında burada çalışan Coşkun inşaattan kalan zamanlarında üniversiteye hazırlanarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Tıp fakültesinde 5’inci sınıf öğrencisi olan Coşkun, şimdilerde ise doktorluk olmak ve TUS’a hazırlanmak için aynı kütüphanede ders çalışıyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisiyle bir araya gelerek muhabbet ettikten sonra öğrenciye kitap hediye etti. Hasan Coşkun’un sosyal medyada mesajını görünce kendilerinin de heyecanlandığını aktaran Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Böyle azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi kendisi, bu anlamıyla genç kardeşlerimize ve çocuklarımıza örnek olması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda çalıştığı kütüphanenin üniversitemizde eser sunması da ayrıca kendisini de heyecanlandırıyor. Çünkü burada çalışıp böyle bir kütüphaneyi üniversiteye kazandırmak üniversitemiz açısından da önemli. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinin alanında çok başarılı bir fakülte olduğunu kendisi araştırmış ve tercihini de bizim üniversitemizde kullandı. Biz bu konuda oldukça sevindik. Hasan kardeşimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

"Önce inşaatında işçi çalıştım, şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak çalışıyorum"

İnşaatında çalıştığı kütüphanede şuanda doktor olmak için ders çalıştığını belirten Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Hasan Coşkun, inşaatında çalıştığı bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmanın inanılmaz bir duygu olduğunu aktardı. Coşkun, "Buranın inşaatında çalışıp sonrasında burada tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz güzel bir duygu. Yaz aylarında ailemin yanında onlara yardımcı olurdum genelde fırsat bulduğum zamanlarda da aileme destek olmak için farklı işlerde çalıştım. Bir inşaat şirketindeyken Fırat Üniversitesinin kütüphanesinin inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Burada ders çalışmaya geldiğim zaman çok güzel duygular hissettim ve inanılmaz mutlu oldum. İnşaatında çalıştığım bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz bir duygu" diye konuştu.

"Benim için çok güzel ailem için gurur verici bir durum"

İnsanın azmedince her şeyi başarabileceğini kaydeden Coşkun, "İnşaat işçisi olarak çalışırken tabi ki de her işçinin başımızın üstünde yeri var. o aşamadan sonra Tıp Fakültesini kazanmak gerek bölümüm için derslerime çalışmak gerekse de okul bittikten sonra uzmanlığım için gireceğim TUS sınavına yönelik çalışmalarımda güzel olacak. Hayatın insanı azmedince çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini gördüm. Benim için çok güzel hissiyatlar ailem için de gurur verici şeyler. Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor. İnsan azmedince, çalışınca ve kendisine güvenince hedefine odaklanınca neler başarabileceğinin çok farklı örnekleri var. Bende kendi adıma küçük bir örneğim. Buranın inşaatında çalışıp sonrasında tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak açısından baktığımız zaman insanın bulunduğu yeri ya da imkanları küçümsemeyerek elinden geldiğini yaptıktan sonra başaramayacağı bir şey yoktur. Ben buna inanıyorum. Genç kardeşlerimize ve başka alanlarda çalışan arkadaşlara tavsiyem herkes azmederek, çalışarak ve inanarak işlerini yaptığı taktirde ulaşmak isteyecekleri neticeye varacaklardır" şeklinde konuştu.