İngiltere’den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi

Yaz tatilini ana vatan Türkiye’de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti.

Avusturya’nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından Edirne Tren Garı’na ulaşan gurbetçilerden bazıları, yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarıyla yolculuk yaptı.

İngiltere’den Türkiye’ye gelen gurbetçi Hüseyin Doğan, köpekleriyle yolculuk yaptı. Köpeklerine hayvan gibi değil bir can gibi baktığını söyleyen Doğan, “Canlarımızı sevelim, koruyalım” diye konuştu.