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İngiltere’den geldi, Tunceli’de polislik hayali gerçek oldu
İNGİLTERE’DE YAŞAYAN VE TATİL AMACIYLA TUNCELİ’DE BULUNAN 17 YAŞINDAKİ OTİZMLİ DENNİS BERDAN’IN POLİSLİK HAYALİ, VALİLİK VE EMNİYET TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Haberde İnsan 27.08.2020, 13:13
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İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki otizmli Dennis Berdan, geldiği memleketi Tunceli’de, polislerin hediye ettiği üniforma ile hayalini gerçekleştirdi.
Tatil amacıyla ailesiyle memleketi Tunceli’ye gelen otizmli Dennis Berdan’ın polislik mesleğine ilgili ve sevgisi oldu öğrenildi. Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Berdan’ı ve ailesini evinde ziyaret etti.Ziyarette ekipler, Berdan’a polis üniforması hediye etti.Hediye edilen üniformayı gine Berdan’ın hayali gerçekleşti.
Aile, duyarlılıklarından ötürü Vali Özkan ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.
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