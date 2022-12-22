İngiliz vatandaşı Claire Müslüman oldu

Adana’da eşinden etkilenen ve İslamiyet’i araştıran İngiliz vatandaşı Philippa Claire, Müslüman oldu.

Araştırmaları sonucunda Müslüman olmaya karar veren Philippa Claire için Yüreğir İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Claire’ya İslam dini hakkında bilgiler veren İlçe Müftüsü Dr. Süleyman Şahin, İslam’ın temelinde Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu söyledi.

Ülkesinde Sosyal Hizmetler Müdürü olan Philippa Claire, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İslam dinini araştırarak öğrendiğini, eşinin Ramazan ayında tuttuğu oruç ile kıldığı namaz ibadetinden, İslamiyet’i araştırması döneminde gördüğü rüyadan ve izlediği videoda “Müslüman olacaksan daha ne bekliyorsun, şimdi değilse ne zaman?” sözlerinden etkilendiğini belirterek, kendi hür iradesiyle İslamiyet’i seçtiğini ifade etti. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Claire, "Reyhan" ismini aldı.

Müftü Şahin, yaptığı dua sonrasında Reyhan’ı tebrik ederek, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.