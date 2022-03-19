İnfaz koruma memurlarına müjde! 560 lira zam yapıldı...

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı’nın infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 olmak üzere toplam bin tane infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanabilecek.

İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasına imkan tanınması nedeniyle tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16.359 infaz koruma memurunun maaşlarında 560 lira artış olması bekleniyor.

Karar ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde çalışan 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanabilecek.