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İnegöllü vatandaşlar Eren ile duygulandı: "İyi ki varsın Eren"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişe rekorları kıran “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini İnegöl Belediyesi organizasyonuyla vatandaşlarla birlikte izledi. Film gösterimi öncesi açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Eren’in adını yaşatmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere de aktaracağız” dedi.

Haberde İnsan 06.01.2022, 11:59
İnegöllü vatandaşlar Eren ile duygulandı: "İyi ki varsın Eren"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişe rekorları kıran “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini İnegöl Belediyesi organizasyonuyla vatandaşlarla birlikte izledi. Film gösterimi öncesi açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Eren’in adını yaşatmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere de aktaracağız” dedi.

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi. İlk günden itibaren gişe rekorları kıran film için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya üzerinden bir organizasyon düzenledi.

Eren’in adını yaşatmaya devam edeceğiz

Başkan Alper Taban, yapılan çekiliş sonucunda 132 vatandaş ile “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini birlikte izledi. Film gösterimi öncesi salondaki vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Alper Taban, “Bir sinema filmi çekildi ve bunun ilk gösterimini vatandaşlarımızla birlikte izleyelim istedik. Bununla ilgili bir hassasiyette var aslında. Böyle bir son yaşanmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Bizim evladımız Eren Herkesin evladı var ve her anne-baba evladını bu millete hizmet etsin diye, ülkenin iyi bir ferdi olsun diye yetiştirir. Tabi hiçbir terör unsuruna da fırsat vermek, verilmesini istemiyoruz. Milletimizin diri ve uyanık olmasını istiyoruz. 15 Temmuz’da buna hep birlikte şahitlik ettik. Ben Eren kardeşimizi rahmetle anıyorum. İyi ki bu tür sinema, dizi gibi organizasyonlarla hatırlamamızı da sağlıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Eren’in adını yaşatmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere de aktaracağız. Bu ülkeye zarar vermek isteyen, bu ülkenin ayarlarıyla oynayan herkese karşı dimdik bir şekilde mücadele etmeye hazırız” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Taban, “Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Yeni yılda şehrimiz adına pek çok çalışmayı ve yeniliği hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sizlerin de bu noktada katkı ve destekleri kıymetli. Bizlere fikir ve önerilerinizle destek olmaya devam edin” ifadelerinde bulundu.

İzlerken çok duygulandım

Filmi izleyen vatandaşlardan Esma Kethüda da film sonra duygularını paylaştı. Kethüda, “Çok güzel bir film. Çok duygulandım. En etkilendiğim sahnelerden biri bir kalemi birden çok çocuğun kullandığı bölümdü. Benim çocuğumun bir çanta dolusu kalemi var bu aklıma geldi. Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi.

Mavi Çakır isimli vatandaş ise “Çok duygulandım izlerken. Bildiğimiz, yaşadığımız şeyleri ekrandan izleyince duygulandım” şeklinde konuştu.

Eren’in hikayesini film öncesi bildiğini dile getiren Rabia Eren de “Eren Bülbül’ü filmden önce de biliyordum. Burada izlerken çok duygulandım. Hayatım boyunca pek çok filme gittim ama bu film kadar etkilendiğim başka bir film hatırlamıyorum. Bir çocuğun vatanımıza kendini feda etmesi duygusal bir durum. Başkanımıza bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mehmet Özgavgan isimli genç, “Daha önceden Eren’in hayatını biliyordum zaten. Ancak burada izleyince daha da duygulandım. Hem filmin yapımında hem de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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