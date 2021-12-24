İnegöl’de su kesintisi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 27.12.2021-25.01.2022 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.