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İnegöl’de su kesintisi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 24.12.2021, 17:22
Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 27.12.2021-25.01.2022 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.