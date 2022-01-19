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İnegöl’de kapalı köy yolu yok

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte karla mücadele çalışmaları için oluşturulan 11 bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 11 hatta aralıksız şekilde devam eden çalışmalarla tüm köy yolları açılırken, ulaşımda bir aksama yaşanmaması için çalışmalar ara verilmeden devam ediyor.

Haberde İnsan 19.01.2022, 10:55
İnegöl’de kapalı köy yolu yok

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte karla mücadele çalışmaları için oluşturulan 11 bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 11 hatta aralıksız şekilde devam eden çalışmalarla tüm köy yolları açılırken, ulaşımda bir aksama yaşanmaması için çalışmalar ara verilmeden devam ediyor.

Kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek adına sahaya inen İnegöl Belediyesi, kırsalda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ediyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında İnegöl kırsalı 11 bölgeye ayrıldı. 1. Bölge Kıran hattı, 2. Bölge Elmaçayır-Fevziye hattı, 3. Bölge İnayet hattı, 4. Bölge Boğazova hattı, 5. Bölge İclaliye-Hamidiye (Gazelli) hattı, 6. Bölge Hayriye-Bahariye hattı, 7. Bölge Oylat-Saadet-Bahçekaya hattı, 8. Bölge Kurşunlu’dan başlayıp Gedikpınar’a uzanan hat, 9. Bölge Osmaniye-Mezit hattı, 10. Bölge Güzelyurt-Hamitabat hattı, 11. Bölge ise Kurşunlu ve Kulaca arasında kalan mahalleleri kapsayan Tekke-Cemiyet hattı.

Kırsalda oluşturulan sorumluluk alanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldı. Bu kapsamda 7 bölge İnegöl Belediyesi sorumluluğuna, 4 bölge ise Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna bırakıldı.

İnegöl Belediyesi 3 müdürlük ile karla mücadele çalışmalarında aktif rol üstleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarında görev alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü; 30 personel ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ise şehir merkezinde 25 personel ile kar küreme çalışması, 15 personelle de tuzlama çalışmalarına destek veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü de 114 kişilik kadrosu ile merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde karla mücadele çalışmaları için; 3 kar küreme aracı (kamyon), 4 tuz serici ve kar küreyici kamyon, 13 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 3 greyder ve 3 yükleyici kepçe karla mücadele çalışmalarında görev alıyor. İnegöl Belediyesi tüm birimleriyle toplamda 184 personel ve 31 iş makinesi ve araçla karla mücadele çalışmalarında sahada yer alıyor.

Dün akşam başlayan yoğun kar yağışı sonrası kırsalda hummalı bir çalışma başlarken, ekipler gece boyu tüm kırsal mahallelerin yolunu açtı. Çalışmalar aralıksız sürerken, şu anda İnegöl’de kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi.

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