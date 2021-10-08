İnegöl Belediyesi’nden 65 yaş üzerine HES kodlu anahtarlık

İnegöl Belediyesi, cep telefonu kullanımında ve HES Kodu konusunda zorluk yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için üzerinde isim, soyisim, HES kodu ve karekod bulunan anahtarlık dağıtıyor.

Pandemi sürecinde pek çok alanda kullanılan HES kodu, özellikle yaşı ilerlemiş vatandaşlar için zorlu oluyor. İnegöl Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşların HES uygulamasında sıkıntı yaşamaması adına HES kodlu anahtarlık dağıtımına başladı.

Ücretsiz olarak yapılan anahtarlık dağıtımları, 10.00-17.00 saatleri arasında İnegöl Belediyesi önünden yapılıyor. Burada vatandaşlar HES kodunu söyleyerek anahtarlıklarını alıyorlar. Toplam bin adet anahtarlık dağıtılacak olan standı, Belediye Başkanı Alper Taban, bugün hem uygulamayı duyurdu hem de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Alper Taban, “65 yaş üzeri vatandaşlarımıza pandemi süreci içerisinde kolaylık olması için HES kodunu gösterme süreciyle ilgili kurum ve kuruluşlara girişte zorunluluklar var. Bu süreci kolaylaştırmak için biz de vatandaşlarımıza bir uygulama gerçekleştirerek bu süreci kolaylaştırmak istedik. Anahtarlık içerisine kişinin hem HES kodunu yazarak hem de karakod şeklinde kodunu oluşturarak teslim ediyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza bunu yapıyoruz. Cep telefonundan HES kodunu gösteremeyebilir, interneti olmayabilir, her an bunu göstermesi çok kolay olmayacağı için bu şekilde süreci kolaylaştırma çabası içerisine girdik. Ben 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın bu noktadan 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet alabileceklerini duyurmak istiyorum. Uygulamanın da gerçekten kabul gördüğünü görmek bizleri mutlu etti. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.