İnegöl Belediyesi sosyal hizmetler personeli alımı yapacak

İnegöl Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere sosyal yardım hizmetleri personeli ve saha personeli alacak.

İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2 farklı alanda görev yapacak 2 personel alımı yapacak. 1 kadın 1 erkek personel alımlarına ilişkin yapılan açıklamada, başvuruların cuma günü 17.00’ye kadar şahsen yapılması gerektiği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım Hizmetleri Personeli ve Saha Personeli alımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müracaatlar 21 Ocak Cuma günü 17.00’ye kadar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:9/1 adresinde bulunan Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi zemin katında İnegöl Belediyesi Personel Hizmetlerine şahsen yapılacak. Saha personeli ön lisans mezunu, sosyal hizmetler mezunu ise lisans mezunu alım yapılacak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan adaylar tercih edilecek. Her iki branş için de 35 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.”