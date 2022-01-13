banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazasını ucuz atlattı!
Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazasını ucuz atlattı!
Mecliste Karaköse gerilimi
Mecliste Karaköse gerilimi
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi

İnegöl Belediyesi sıfır atık uygulamalarında Türkiye’ye örnek oluyor

Bursa’nın ilk Sıfır Atık Ofisini kurarak özellikle son 3 yılda bu alanda önemli çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, Türkiye’ye örnek oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnegöl Belediyesi’nin sıfır atık ve çevre uygulamalarını “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterdi. Türkiye’deki diğer belediyelere İnegöl Belediyesi’nin uygulamaları sunumla anlatıldı.

Haberde İnsan 13.01.2022, 16:50
İnegöl Belediyesi sıfır atık uygulamalarında Türkiye’ye örnek oluyor

Bursa’nın ilk Sıfır Atık Ofisini kurarak özellikle son 3 yılda bu alanda önemli çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, Türkiye’ye örnek oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnegöl Belediyesi’nin sıfır atık ve çevre uygulamalarını “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterdi. Türkiye’deki diğer belediyelere İnegöl Belediyesi’nin uygulamaları sunumla anlatıldı.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılında Bursa ilçeleri arasında ilk Sıfır Atık Ofisi’ni kurarak bu alanda özellikle son 3 yılda önemli çalışmalara imza attı. Şehrin temizlik yönteminin değiştirilmesinden yapılan farkındalık çalışmalarına, temizlik hizmetlerinin belediye bünyesine dahil edilmesinden çeşitli kampanyalara pek çok farklı uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi’nin çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde İl ve İlçe Belediyelerine yönelik düzenlenen Sıfır Atık Uygulama Seminerinde, İnegöl Belediyesi’nin uygulamaları “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterildi.

Türkiye genelinde 5 belediyenin uygulamalarının diğer kurumlara örnek olarak sunulduğu online seminerde; Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdür Vekili Hülya Çakır da hazır bulundu. Burada İnegöl Belediyesi Çevre Mühendisi Yasin Akbaba, uygulanan yöntemler ve sıfır atık çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.

Aylık 450 ton ambalaj atığı toplanıyor

2019 yılı Mart ayında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sıfır Atık Ofisi kurulduğunu ifade eden Yasin Akbaba, şöyle konuştu: “Daha sonra ofislerde geri dönüşüm toplama alanları oluşturuldu, personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Şehirde çöp toplama yöntemi de değiştirildi. Poşetle yapılan çöp toplama yerine bireysel konteyner sistemine geçildi. Konteynerlerle birlikte şehirde her haneye iç mekan ambalaj atığı toplama kutuları dağıtıldı. Yaklaşık 86 bin 587 geri dönüşüm kutusunu hanelere dağıttık. Pandemi sürecinde de sokağa inerek 15 bin 450 haneye birebir sıfır atıkla ilgili bilgi verdik. Bunun sonucunda atık miktarlarında ciddi artış yaşandı. Yüzde 80 civarında artış yaşandı. Geri dönüşüm toplama operasyonunu da aynı zamanda kendi bünyemize dahil ederek kendi personel ve araçlarımızla bu işi sürdürmeye başladık. Firmalarda ister istemez aksaklıklar olabiliyordu. Şu an aylık 450 ton ambalaj atığı topluyoruz.”

“Sanayi şehri olmamızdan dolayı burada tehlikesiz atıklarla ilgili de sorunlar yaşıyorduk. Kumaş, sünger, kırpıntı gibi atıkları toplamak için bir merkez oluşturduk. Vatandaşlarımız bu atıklarını merkeze getiriyorlar ve biz de lisanslı yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Yine 1. Sınıf atık getirme merkezimizi de açtık. Atık ilaçlarla ilgili de şehrimizde bulunan 5 eczaneye atık ilaç toplama ekipmanları yerleştirildi. Atık yağlarla ilgili de vatandaşı yönlendirici ödüllü kampanyalarımız var. Atık yağlara karşılık vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Bununla birlikte katılım yüzde 50 oranında arttı. Kullanılmış giysilerle ilgili de şehir genelinde 100 noktada kıyafet kumbaraları oluşturduk. Eskiden çöp kenarlarına bırakılan kullanılmış kıyafetler artık bu kumbaralarda kullanılıyor.”

“İklim değişikliği eylem planı hazırlıkları kapsamında şehrin 8 ayrı noktasında hava kalitesi ölçümüyle ilgili cihazlar yerleştirildi. Yapılan takip ve çıkan sonuçlara göre bu konuda yol haritamız oluşturulacak. Tüm ek hizmet binalarımızla ilgili de sıfır atık belgelerimizi aldık.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11