İneği için hüngür hüngür ağlayan anneye Ankara’dan sürpriz hediye

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yamaçtan düşerek telef olan tek geçim kaynağı ineğinin başında saatlerce hüngür hüngür ağlayan 6 çocuk annesi Nafiye Bilican’a Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından inek hediye edildi.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün Köşk mezrasında yaşayan Bilican ailesinin tek geçim kaynağı olan inek, 300 metre yükseklikten düşerek telef olmuştu. Evlerinin tek geçim kaynağı olan ineğinin telef olmasıyla yıkılan şeker hastası Nafiye Bilican, 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye 4 saat boyunca torununun yardımıyla yürüyerek ulaşmıştı. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulan Nafiye Bilican, oturduğu yerde saatlerce uzaktan ineğini seyrederek hüngür hüngür ağlaması ise görenlerin yüreklerini dağlamıştı.

Televizyonda Nafiye Bilican’ın ineğinin başında hüngür hüngür ağlamasını gören Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yardım için hemen harekete geçti. Başkan Demirel tarafından hediye edilen inek, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu vasıtasıyla Bilican ailesine teslim edildi.

“O gözyaşları hepimizin yüreğini yakmıştı”

Nafiye Bilican’ın ağlamasının herkesin içini parçaladığını ifade eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “3 gün Nafiye teyzemizin ineği yamaçtan düşerek telef olmuştu. Bunu gören Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in isteği üzerine buraya geldim. Akocak köyü Köşk mezrasında yaşayan Nafiye Bilican teyzemize bir inek hediye ettiler. Bizde onlar adına teslimatını yaptık. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. İnşallah Nafiye annemiz bu inekten verim alacaktır. Çünkü tek geçim kaynağı ölen inekti. Şükürler olsun şimdi daha güzel bir ineği oldu. Bu duyarlığından dolayı tekrardan Belediye Başkanımız Enver Beye teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yaşadığım sürece ölen ineğimin acısını unutmam”

Sürpriz hediyeleri için emekleri geçenlere teşekkür eden Nafiye Bilican ise “Bu güzel hediye için çok mutluyum. Ben hala insanlığın ölmediğine şahit oldum. Türkiye’nin başka bir yerinde bana bu hediye gönderildi. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır, Allah hepsinden razı olsun. Benim evimin tek geçim kaynağı ölen inekti. Şimdi onun yerine başka bir inek geldi, bu da beni mutlu etti. Ama ben yaşadığım sürece ineğimin o acısını asla unutmam. Çünkü uçurumdan düşerek öldü ve yüreğimi yaktı. Bugün bizi evimizde ziyaret eden Başkan Dırbaz Büyüksu’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.