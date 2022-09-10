İndirimli ürünler için geceden sıraya girdiler

Eskişehir’de bir mağazada ünlü bir markanın ürünlerinde özel indirimler olduğunun duyulması ile uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğa giren vatandaşlar, başka telefon olmak üzere çeşitli ürünleri daha ucuza alabilmek için 12 saat önceden beklemeye başladı.

Espark Alışveriş Merkezi’nde ünlü bir telefon markasının ürünlerini satan mağazada indirim uygulanacağını duyan vatandaşlar, kapıda sıra oldu. Yüzlerce kişi ürünlere sahip olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza açılısından 10, 12 saat önce kamp sandalyesini ve yiyeceklerini alan vatandaşlar alışveriş merkezi kapısında bekledi. İndirimli ürünlerin gözdesi ise en son çıkan son model telefon oldu. Kapısında dün akşam 19.30’dan beri bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada, 18 bin liralık telefon 14 bin liraya satıldı.

“Dün gece saat 23.00’de sıraya girdim”

Dün gece saat 23.00’dan beri alışveriş merkezi kapısında bekleyen Yusuf Üner, kampanyayı duyunca hemen geldiğini söyledi. Telefona ihtiyacı olduğu için sırada beklediğini dile getiren Üner, “Açılışa özel kampanya varmış. O yüzden geldim. Dün gece saat 23.00’de sıraya girdim. Yani 10 saati gecik bir süredir bekliyorum. Benim telefona ihtiyacım vardı. Kampanyayı duyunca da hemen geldim. Zaten telefon şu an bitti. Fiyatları arttırıp satmaya başladılar. Kesinlikle sıranın sonuna kadar yetişeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

“Annem için sıraya girdim”

Annesine telefon almak için sabahtan kuyruğa girdiğini söyleyen Gizem Tölü, sırası geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Kuyruğun arkasında bekleyenler için stokların tükendiğini söyleyen Tölü, “Sabah 8’de sıraya girdik ve sonunda zafer nidaları yükseldi. Çünkü sıranın geleceğinden umutsuzduk. Sıra köşeden dönmeyecek diye çok korkmuştuk. Annem, köşeyi dönersek alabileceğimizi söyledi. Sonunda aldık. Telefonu alınca sarıldık ve öpüştük. Stoklarla sınırlı olduğu için kart veriyorlar” ifadelerini kullanırken, anne Hacer Tölü ise, “İnternette gördük indirim olacağını, telefon için bekliyoruz. Allah da bize nasip etti, alabildik. Biz saat 8’den beri bekliyoruz. İnsanlar gelip beklemiş burada, keşke herkes alabilseydi” dedi.

“Hazır telefonum bozulmuşken kendime iPhone alayım dedim”

Kampanyayı duyar duymaz kuyruğa giren ve kendi telefonu bozuk olduğu için yeni telefon almak isteyen Çağlar Çamlıca, “Ben kampanyayı duyup geldim. Telefonum bozulmuştu zaten kampanyayı duyunca kendime ‘hazır bozulmuşken iPhone alayım’ dedim. Aslında 13 için gelmiştim ama 11’e yetişebildim. Şu an fiyatı 15 bin 500, ben 13 bin 700’e aldım. Ben saat 8-9 gibi geldim sıraya girdim” ifadelerini kullandı.